台北國際工具機展3月登場　聚焦ESG、估逾千家廠商參展

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貿協提到，淨零碳排迫在眉睫，歐盟將在今年10月試行課徵碳邊境調整機制（CBAM），台灣也三讀通過《氣候變遷因應法》，將跟進在2024年開徵碳費，美國等其他國家也陸續準備或考慮收取碳稅及建立碳排放交易制度，國內外各行業加快腳步強化企業碳治理、約束供應鏈夥伴減碳，對於跟製造業環環相扣的工具機產業來說，2023無疑是淨零碳排關鍵年。
貿協強調，在淨零碳排浪潮下，工具機業者及供應鏈強化碳韌性刻不容緩，此次TIMTOS特別祭出「ESG action!永續系列」活動，包括在世貿一館推出「企業碳健檢 Dr. Net Zero」諮詢服務，匯集工業技術研究院、台灣產業服務基金會、台灣綠電應用學會、安永聯合會計師事務所、智森永續設計顧問，聯合提供與會業者一對一專業碳諮詢。
此外，世貿一館另一重頭戲「Insight Stage洞見舞台」則將舉辦「ESG永續學堂-國際夥伴永續合作」與「綠色工具機產業對談」等活動，邀請減碳顧問與東台、友嘉、永進等綠標竿龍頭企業分享成功經驗，要幫助更多工具機廠商成為減碳達人。
而在「ESG in TIMTOS」以製造洞見未來系列活動中，則將ESG延伸至技術領域，著重設備轉型朝更高效、更智慧及更永續的趨勢貫穿此系列，內容包括將於世貿一館洞見舞台舉行的「未來製造趨勢論壇」、「智造工作坊-金屬加工智造之鑰」、「工業清洗及表面處理研討會」、「離岸風電海洋機械研討會」、「製造癮Podcast Live」及橫跨三館的「金屬加工生態系主題導覽」。
值得一提的是，此次TIMTOS大展也將新增「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」、「未來製造體驗區」等3大主題展區，結合專業技術與輕鬆互動，探索工具機產業的轉型進行式。