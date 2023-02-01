MixerBox春節熱播TOP10出爐！新一代「失戀神曲」殺進榜
春節連假無論出遊或是宅在家，最不可缺少的就是音樂陪伴！全球擁有超過2億人使用的免費音樂播放神器MixerBox，也公布了春節期間的熱播TOP10排行，雖然多數熱門歌曲都是熟面孔，但其中Joysaaaa的《你不會懂》唱出無奈分手心聲，首度以第九名的成績殺進榜單，成為新一代失戀神曲；而在虎年蟬聯超多週冠軍的霸榜王者小阿七《從前說》 ，則是在兔年首週從亞軍強勢回歸冠軍寶座。至於春節期間的Podcast Top 10 名單改變不大，同樣由爸媽神隊友「媽爹講故事」 再次勇奪冠軍寶座！
記者鍾怡婷/綜合報導
春節期間的MixerBox熱播排行榜出爐，其中新進榜的有失戀神曲Joysaaaa《你不會懂》，以即便愛著對方卻無奈提出分手的失戀心聲，成為熱播榜單上的全新面孔。至於冠亞軍，則同樣是由金曲歌后蔡健雅演唱的《Letting Go》，與小阿七的霸榜神曲《從前說》，一路從虎年廝殺到兔年，《從前說》雖然在虎年最後一週跌至亞軍，但立刻在兔年第一週強勢回歸冠軍寶座。
第三名為張遠的《嘉賓》自2020年推出後，就收穫大批聽眾的喜愛，後續也推出不少翻唱版本，但人氣版本仍是經典原唱。第四名阿冗《你的答案》也是熱播榜上的熟面孔，用激昂的聲調唱出心中的勇氣，相當適合新的一年激勵自己繼續努力，後面5至10排名依序為en《間距》、于文文《體面》、于冬然《聽說你》、茄子蛋《閣愛妳一擺》、Joysaaaa《你不會懂》、蔡健雅《紅色高跟鞋》。從排行榜可以發現，雖然過年喜慶洋洋，但抒情曲風反而受到大眾青睞。
至於同一週的Podcast Top 10名單中，冠亞軍榜單依舊沒有變動，由「媽爹講故事」 繼續稱霸冠軍寶座，第二名則是童話阿姨主持的「從前從前」奪得，而第三名則是親子說故事頻道「Gk爸爸原創故事繪本」，從上週的第六名重新回歸，至於上週擠下「Gk爸爸原創故事繪本」奪第三名的「北藍先生talk talk life」則是跌至第10名。綜觀來看，春節期間大家喜歡親子、輕鬆、故事取向的頻道內容，具有專業知識的股票、經濟類型的主題，收聽人數也有明顯下降。