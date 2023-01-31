草莓姐姐帶「兔寶」現身　被催生二胎：順其自然

草莓姐姐今（31）日與柳丁哥哥、羅美玲出席愛樂劇工廠20周年兒童音樂劇《新龜兔賽跑》PLUS記者會，草莓姐姐的兔子造型暗藏香蕉髮飾放閃，她笑說老公香蕉哥哥在排練期間充當神隊友，帶著3歲兒子小新去各大公園玩，過年期間她不免被長輩催生第二胎，草莓姐姐對此笑說：「順其自然。」羅美玲指著後面的兔子演員救場：「可以領養後面的兔寶寶。」
記者羅凌筠/台北報導
羅美玲新年帶著7歲兒子小吉羊、3歲兒子小紅豆返鄉，因為夫家在花蓮、娘家在新竹，探親之旅像是在環島，羅美玲昨日開工首進排練場，感動的是老公Terry擔起育兒責任，她笑說：「昨天我兒子說寒假要陪他吃早餐，爸爸說，媽媽工作很累又要早起，你可不可以先請阿嬤幫你煎蛋，冰箱有什麼吃什麼，先不要打擾媽媽上班，我覺得很窩心，真的是神隊友。」
柳丁哥哥和羅美玲演烏龜母子，戲裡他只能做媽媽安排的所有事情，失去自我，有一首歌每唱必哭，他說：「我想的是真實人生裡爸媽都在台南，我拋棄家裡一切隻身來台北工作，做我想做的事，有幾次要對著美玲姐唱，我一直眼眶有淚，再看媽媽就哭了。」這個過年他回爸媽開的台南餐廳幫忙端菜，被小朋友的家長認出，家長私下偷塞500元小費，還說：「你們工作辛苦，過年還跑來南部打工，我會幫你保密。」
而出身幼幼台家族的蜻蜓哥哥，因為被詐騙7000萬上新聞，柳丁哥哥、草莓姐姐受訪表示：「很遺憾他發生這個事情，我們很久沒聯絡，也是這兩天看新聞才知道，希望他一切順利就好，因為對他來說是一個大關卡。」