《僕愛君愛》1男同時愛上2女！「發生狀況」差點變兄妹
日本動畫電影《僕愛君愛：致我深愛的每個妳》與《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》雖然是兩段獨立故事，但透過兩個息息相關、互相影響的平行世界和愛情，根據觀賞順序不同，對結局的觀感也會有所改變，因此電影資訊一曝光，立刻引發網友熱烈討論，爭相詢問到底要先看哪一部。
記者陳雅蘭/綜合報導
《僕愛》與《君愛》描述能夠穿梭平行世界的少年，愛上各個不同世界少女的故事。《僕愛》中的男主角「曆」，遇到自稱來自第85號平行世界的「女友」和音；《君愛》中的曆，則與偶然邂逅的小栞互誓終生，但曆的爸爸卻打算跟小栞的媽媽再婚，不想成為兄妹的兩人，決定逃到一個彼此能夠結婚的平行世界。兩個獨立又相互交織的故事，根據觀賞順序的不同，亦會改變對結局的觀感。
為《僕愛》擔綱女主角配音的演員橋本愛，笑稱自己是先從《僕愛》開始看，她說：「因為站在《僕愛》的角度開始看，將會是一個令人心碎的故事，我想感受到悲傷。」為《君愛》擔綱女主角配音的演員蒔田彩珠，是從《君愛》開始看，「有趣的是，《君愛》跟《僕愛》的人物與故事是完全不同的世界觀。《君愛》有著讓人想被包圍的純潔溫柔氛圍，而《僕愛》則完全不同，所以那種差距很有魅力。」
橫跨兩部電影、為男主角配音的宮澤冰魚笑稱：「我是按照錄音日程從《僕愛》看到《君愛》，所以我想抹去記憶，用相反的方式觀賞。」他還給出建議：「兩部作品在一模一樣的時間上映，那就擲硬幣來決定，好像也不錯。這也算是一種抉擇，我覺得這個選擇的過程本身就很有意思。不光是觀賞順序會影響結局，隨著每個人對不同登場人物產生移情作用，所感受到的感想也會各有不同。如果可以的話，希望大家都能呼朋引伴一起觀賞，之後再互相討論，共享觀賞樂趣。」
《僕愛君愛：致我深愛的每個妳》與《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》將於2月10日同步在台上映。