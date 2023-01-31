王少偉「近50歲要媽洗衣服」被轟　許藍方罕見發聲力挺

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對此，王少偉回覆：「因為有本事賺錢都交給他們花，你也可以這樣負責，甚至花錢送洗都由父母親決定！」該網友無法接受他的說法，再罵：「『孝敬父母』這不是很多正常人會做的事嗎？你怎麼有辦法拿這個來說嘴？當你父母真辛苦，從年輕做到老，兒子還覺得拿錢給父母就可以當大爺，連送洗都要年邁的媽媽幫你送。」王少偉反擊：「他們享受就是孝，你怎麼敬孝呢？都有正常全數交給他們嗎？分享一下。」
隨後許藍方突然現身留言，稱剛好路過，想表達一下看法，她詢問該網友「您是否有想過那（洗衣服那一趴）也許是某個角度片面的切入，所以在節目上的呈現便是如此？！」認為若自己是父母，能有個天天回家陪伴吃飯、讓雙親衣食無憂的兒子，那她很願意幫兒子洗衣服、降低他的生活負擔，「重要是，我天天看得到他，我知道他都在我們身邊，我知道他的努力是為了家人，洗衣服還會是重點嗎？我可能還會挑選洗衣精的味道吧？！」
許藍方還打趣地說：「還好少偉哥不是我兒子，不然他可能寧願拿錢去外面洗，也不會讓我碰他的衣服，因為...都會很皺！」對於王少偉被虧是媽寶，她直言：「王媽媽若真的那麼寵溺、少偉哥若真的如此媽寶，也許今天的成就和表現都不會是我們看到的這樣。」