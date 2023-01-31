柯佳嬿「翻閱凶殺照」配飯　吳慷仁驚訝：居然有胃口

在Netflix懸疑影集《模仿犯》中飾演一對前男女朋友的吳慷仁與柯佳嬿，被導演笑稱為「老派」的感情線，吳慷仁坦言因為「胡允慧」是柯佳嬿飾演，對自己所飾演的角色助益良多：「戲裡面曉其（角色名）只會對允慧展現笑容，再加上兩人的背景與過往，那個情感跟感受是很特別的，所以很需要有默契跟能放心把情緒交出去的對手演員。」
記者羅凌筠/綜合報導
他也特別提到很喜歡影集中設定兩人生活化的對談與互動，吳慷仁與柯佳嬿對其中一場家中吃火鍋的對手戲印象深刻，吳慷仁開心的表示：「現場真的就吃起來了。」兩人也說看著案件血腥照片邊吃、邊看、邊討論的體驗相當「獨特」，吳慷仁補充笑說：「當下大家居然還有胃口，因為案件照片裡面的東西是比較……你知道的。」柯佳嬿也默默地放一發冷箭：「像是生食級的手之類的。」
柯佳嬿此次《模仿犯》為詮釋臨床心理師的專業做了許多事前準備，不光光是上課、實習，甚至親自購書研究心理學，柯佳嬿分享：「真的接觸後才知道有很多事是跟我想像的不太一樣，臨床心理師並不是說穿上醫師袍很嚴肅的在跟你聊天，反而心理師越能讓對方放鬆最好，才能觀察對方的一些眼神、口氣，甚至是他的姿態。」
而柯佳嬿角色除了複雜的職業工作外，也以「姊代母職」的方式帶著弟弟一起長大，兩人自幼相依為命，面對複雜的工作與家庭狀況，柯佳嬿笑說：「好像從讀本開始就覺得這角色很沈重，就一路不輕鬆到最後的感覺。我也很佩服允慧的勇敢，勇敢這兩個字，好像我們說起來很容易，可是真的當你碰到事情發生的當下，你要能夠有勇氣去面對或是做出一些抉擇，其實是很困難的，這件事情上面是我很敬佩她，她不管是要為弟弟發聲，或是說在工作上面臨的壓力與抉擇。」