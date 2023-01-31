胡歌當爸！《仙劍》都成家 網友催婚彭于晏：壓力到你了
大陸古裝劇男神胡歌今（31）日無預警宣布閃婚，且老婆已經生下女兒，母女均安，震撼整個娛樂圈，差點癱瘓微博伺服器，他曾主演《仙劍奇俠傳》，如今該劇多數主演都結婚、升格當爸媽，唯獨彭于晏仍是單身，網友笑說胡歌閃婚後，壓力給到彭于晏，點名他是《仙劍》唯一的剩男，不停催婚要他趕緊脫單！
記者江芷稜/綜合報導
胡歌跟彭于晏2016年曾擔任袁弘的伴郎，遠赴德國參與好友的浪漫婚禮，被稱為史上最帥伴郎團，此後該劇的演員們戀愛或是結婚，影迷都會狂Cue兩人，包括安以軒、霍建華、唐嫣、劉詩詩等人結婚，胡歌的微博都會「淪陷」，成為網友催婚的勝地，要他趕緊結婚。
在霍建華、林心如婚禮上，胡歌現身搶捧花，被網友聯想他是不是「想婚」了？當時他澄清自己是被吳奇隆推上去的，被媒體追問「身邊好朋友都結婚了，你著不著急？」胡歌笑說：「我不著急，彭于晏都還沒結婚呢。」把燙手話題推給彭于晏，彭于晏也回應：「他不急，那我也不急！」把情事話題推回給胡歌。
如今，胡歌一鳴驚人直接宣布當爸，袁弘跟唐嫣都立刻轉發胡歌的貼文送上祝福，要讓小朋友們一起玩耍，就剩單身的彭于晏還是「仙劍留守兒童」，網友全部圍攻彭于晏的微博拚命催婚，留言「快點著急吧！隔壁都當爸了」、「壓力到你這裡了，要加油，快點找到自己的幸福」，要他趕緊戀愛去，別再當剩男 。