宋芸樺被爆馬路三寶！每握方向盤 劇組嚇喊「大家小心」
宋芸樺於愛奇藝喜劇《不良執念清除師》飾演一個有正義感、會頂撞長官、考刑警一直考不過、要處理「非人類」案件的女警，宋芸樺表示：「在表演的時候其實我有很努力把自己沒水準、沒禮貌的這塊放大，我覺得是這個人物一個標誌型的象徵。」她也笑說自己跟角色最不像的地方就是「沒禮貌」這件事，她笑說：「因為我本身是一個非常彬彬有禮、有氣質的一個人。」說完自己也「噗哧」一笑。
記者羅凌筠/綜合報導
在花絮影片中可以看到宋芸樺常會在片場與導演林冠慧、男主角曾敬驊、彭千祐開玩笑，她為了女警的角色接受劇組安排的武術訓練，包含警察必須執行的制伏嫌犯的動作，但對宋芸樺來說，最困難的反而不是動作戲，而是「開警車」。
宋芸樺笑說：「不知道是誰在傳謠言說我開車很可怕，每次只要一上車，就會有人大叫說『楮英要開車啊，大家小心』，雖然有點打擊我的信心，但我還是有自信把它開好。」攝影師也會開玩笑跟宋芸樺說要小心攝影機，讓她哭笑不得。
第一次跟宋芸樺合作的曾敬驊表示在拍戲過程中和宋芸樺學習不少，他說：「在她身上學到滿多東西的，包括她整個狀態的轉換，在片場可以帶給所有夥伴很有活力的工作環境，畢竟一開始接觸喜劇大家都會需要一些時間適應，真的還好有她在，可以幫我們帶動現場的氣氛。」