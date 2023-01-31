孫芸芸「澳洲豪宅」美炸！睡醒見無敵海景 內部照片曝光
44歲「台灣第一名媛」孫芸芸有著精緻五官、魔鬼身材，完全看不出已是2個孩子的媽。她除了是時尚圈指標性人物，近來也變成生活風格大師，與友人一起成立生活風格網站。近日，她也陸續在IG公開澳洲豪宅的各個角落，像是臥房窗外的無敵海景、純白木頭旋轉樓梯等，讓網友驚呼：「好漂亮」、「太美了」。
娛樂中心／綜合報導
孫芸芸20號在IG發文，表示：「wakeuptothiseverymorning （每天早上都這樣醒來）。」並PO出多張豪宅內部裝潢，像是各種大地色系的客廳、飯廳，以及純白木頭旋轉樓梯，小至沙發抱枕、餐具配色，大至沙發、木地板的顏色配置等，每一處細節都能看見她的品味與用心。
此外，她29日也在IG發出每天早上醒來映入眼簾的迷人海景，從照片中可以看到，她似乎坐在臥室床上，有白色被單、被子，還有白色薄紗窗簾，加上窗外的無敵海景及耀眼陽光，不說還以為是哪個高級度假村。她則在文內表示：「這些都是我生活的一部份，很多大自然、陽光、隨性插的花花草草，佈置家裡的每個角落，每天都很早起，也很愛逛家飾品」。
貼文一出，萬人狂讚，網友紛紛留言：「喜歡這樣的生活…享受這樣生活的樂趣」、「一手打造家園、是件非常美好的事」、「好美」、「What a life」、「謝謝分享，很喜歡你的品味」、「太可以了」、「窗外景色太美了」、「好漂亮」、「想起韓劇《繼承者們》裡，男主角在海外的住所！太漂亮！」、「我愛海」、「享受生活」、「太美了」、「也太美了吧」。（編輯：郭佩蓉）