宋仲基為宋慧喬打造豪宅換女主人！當新太太200億新婚房
韓星宋仲基30日跟英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）登記結婚，他更把女方家長接到梨泰院豪宅住，該住處是宋仲基2016年以100億韓元購入，也是他跟前妻宋慧喬的新婚房，但2人離婚後，宋仲基拆除住宅重建，目前市值200億韓元（約台幣5.3億元）以上，昔日新婚房換女主人，令人不勝唏噓。
記者陳雅蘭/綜合報導
宋仲基跟宋慧喬2016年結婚後曾短暫住在梨泰院豪宅，該建築是宋仲基以100億韓元購入，但2人2019年7月離婚後，宋仲基於2020年2月拆房重建，打造成地下三層、地上兩層，占地面積近200坪，總面積為300坪的豪宅，施工約在同年6月結束。
南韓記者以「為宋慧喬打造的房子，臥室主人是Katy」為題報導，指出該梨泰院房子在重建前，至少空置6年無人居住；直到宋仲基結婚後，他跟Katy才入住，外界都認為梨泰院豪宅是他們的新婚房，但男方經紀公司則表示「無法確認」，透露2人會視情況往返南韓、英國度過新婚生活。
根據韓媒報導，宋仲基跟Katy約在2019年末認識，2021年春天2人在宋仲基首爾漢南洞的別墅同居，當Katy懷孕後，便把她以及岳母一家人安頓入住梨泰院豪宅，記者也指出，該住處房價上漲，目前市值200億韓元以上。