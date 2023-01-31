吳速玲過年「暴肥6公斤」！曬肉感緊身褲照：真的是瘋了
知名歌手曹格的前妻吳速玲，自去年11月宣布離婚後，仍靠著亮眼外型與176公分的纖瘦身材，在各大時尚節目中亮相，也經常在IG上分享生活，不過，昨（30）日吳速玲就突然崩潰，說她在年假前後這段期間，足足胖了6公斤，讓她一時無法接受，「真的是瘋了！」
娛樂中心/綜合報導
吳速玲在IG上發文，「我怕了我自己，嚇死人了，這一個月我從51到57公斤，真的是瘋了！」原來她在年假前，就已經對飲食放飛自我，再加上本身的食量不是一般的，所以就開始大吃特吃，毫無節制。
直到開工當天，吳速玲一站上體重計才徹底崩潰，「我大概心裡有數，想說應該56吧，沒想到居然57.2，這6公斤有4公斤應該都在下半身，我今天穿緊身運動褲的時候，非常有感～非常的豐腴肉感！」
事後，吳速玲也決定設下目標，呼朋引伴開始減重，「有誰要跟我一起減重的啊～我自己訂的目標是15天減5kg！」同時也分享未來的減重菜單給大家參考，「簡單地記錄一下，有興趣的朋友要不要來跟ㄧ下，試試看有沒有可能真的15天5公斤，快點來跟一下，一起減我們可以互相鼓勵分享，減重的路上我和你」。
粉絲紛紛留言，「天啊！但是妳瘦很快！」、「還好啦！妳很高！」、「15天要減重5公斤很難欸」、「看起來是47耶？體重計壞了吧」、「我找到同伴了」、「6公斤！會不會放飛的太嚴重！」（編輯：詹鎰睿）