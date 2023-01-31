胡歌嫩妻照片曝光？曾是執行經紀人 因養貓萌發愛苗閃婚
40歲的大陸古裝劇男神胡歌，今（31）日宣布閃婚升格當爸爸，母女均安，震撼整個中國娛樂圈，但他強調老婆是圈外人，為了讓孩子順利誕生，所以喜訊隱而不宣，直到塵埃落定才大方公開好消息，經過網友跟狗仔抽絲剝繭，扒出女方是他的執行經紀人，1993年出生，年齡小胡歌11歲，並曝光該女正面照片，但消息未獲證實。
記者江芷稜/綜合報導
外貌帥氣的胡歌，打從剛出道就有許多影迷愛戴，不過情路相當坎坷，每次戀情一曝光就會受到極大關注，女方飽受外界壓力、批評，只能被迫分手。他2006年與女星薛佳凝交往，車禍重傷時女方在醫院細心照顧，讓胡歌相當感恩，可惜女友未獲母親認可，孝順的胡歌選擇分手，但雙方並未交惡。
2014年他和氣質女星江疏影交往，首度在微博公開認愛，備受影迷關注，但不到1年戀情告吹，他曾後悔當時未能好好保護對方，而後和劉亦菲、章樂韻、王曉晨的緋聞，胡歌工作室都對外闢謠否認消息。
胡歌今曝光婚訊後，大陸狗仔「江小宴」已經守在他的住家前直播，並曝光女方名為黃曦寧，為1993年生，兩人是在懷孕後狀況趨於穩定，去年9月登記結婚。當時胡歌在微博發了一張櫻木花道比出勝利手勢的動漫圖偷偷放閃，讓影迷一頭霧水，如今證實當時他已是人夫，據傳黃曦寧曾是胡歌的執行經紀人，因為都是愛貓人士，逐漸萌生感情，才會走在一起，在娛樂圈裡有不少明星與經紀人結婚的組合，網友對此婚訊不感到意外，並扒出黃曦寧正臉照片，屬於氣質派的類型。