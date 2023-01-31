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胡歌嫩妻照片曝光？曾是執行經紀人　因養貓萌發愛苗閃婚

▲網友曝光胡歌的老婆黃曦寧（白衣者）是其執行經紀人，年紀小他11歲。（圖／翻攝自微博）
▲網友曝光胡歌的老婆黃曦寧（白衣者）是其執行經紀人，年紀小他11歲。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜/綜合報導

40歲的大陸古裝劇男神胡歌，今（31）日宣布閃婚升格當爸爸，母女均安，震撼整個中國娛樂圈，但他強調老婆是圈外人，為了讓孩子順利誕生，所以喜訊隱而不宣，直到塵埃落定才大方公開好消息，經過網友跟狗仔抽絲剝繭，扒出女方是他的執行經紀人，1993年出生，年齡小胡歌11歲，並曝光該女正面照片，但消息未獲證實。

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▲胡歌是中國當紅小生。（圖／達志）
▲胡歌是中國當紅小生。（圖／美聯社／達志影像）
▲江疏影主演《三十而已》。（圖 / WeTV提供）
▲胡歌的前女友江疏影，因為公開戀情飽受影迷攻擊。（圖 / WeTV提供）
外貌帥氣的胡歌，打從剛出道就有許多影迷愛戴，不過情路相當坎坷，每次戀情一曝光就會受到極大關注，女方飽受外界壓力、批評，只能被迫分手。他2006年與女星薛佳凝交往，車禍重傷時女方在醫院細心照顧，讓胡歌相當感恩，可惜女友未獲母親認可，孝順的胡歌選擇分手，但雙方並未交惡。

2014年他和氣質女星江疏影交往，首度在微博公開認愛，備受影迷關注，但不到1年戀情告吹，他曾後悔當時未能好好保護對方，而後和劉亦菲、章樂韻、王曉晨的緋聞，胡歌工作室都對外闢謠否認消息。

▲胡歌和老婆黃曦寧（白衣者）傳出因養貓萌發感情，因此展開交往。（圖／翻攝自微博）
▲胡歌和老婆黃曦寧（白衣者）傳出因養貓萌發感情，因此展開交往。（圖／翻攝自「野生炸姐」微博）
胡歌今曝光婚訊後，大陸狗仔「江小宴」已經守在他的住家前直播，並曝光女方名為黃曦寧，為1993年生，兩人是在懷孕後狀況趨於穩定，去年9月登記結婚。當時胡歌在微博發了一張櫻木花道比出勝利手勢的動漫圖偷偷放閃，讓影迷一頭霧水，如今證實當時他已是人夫，據傳黃曦寧曾是胡歌的執行經紀人，因為都是愛貓人士，逐漸萌生感情，才會走在一起，在娛樂圈裡有不少明星與經紀人結婚的組合，網友對此婚訊不感到意外，並扒出黃曦寧正臉照片，屬於氣質派的類型。

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