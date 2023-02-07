名家論壇》謝佩蓁／《重啟人生》：如果人生可以不斷重來

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就算是平凡人生，都很難得
33歲的單身公務員近藤麻美（安藤櫻 飾），與父母還有妹妹一起過著平淡樸實的生活。白天在市府忍受民眾各式各樣的抱怨，工作閒暇之餘就是與從小一起長大的好姐妹門倉夏希（夏帆 飾）、米川美穗（木南晴夏 飾）一起吃飯聊天，每年也都會慶祝彼此的生日，並且到他們從小就很愛逛的百貨商場玩樂與唱歌。某日就在慶生活動結束後，麻美遇到車禍死亡了。
來到陰間的麻美，看到一處很像靈魂轉運站的櫃檯，經過櫃檯人員說明後，麻美發現自己竟然無法投胎為人，因為做的善事不夠多，只能投胎為瓜地馬拉東南部的食蟻獸。若不願意接受，可以選擇重新活這一世。麻美實在無法接受自己變成食蟻獸的樣子，幾經權衡後，決定重啟人生，並且將以積極做功德為目標，希望可以博得來世投胎成自己理想人生的機會。
於是麻美帶著這一世的記憶，從呱呱墜地開始重生。只是她從嬰兒開始，仍過著跟之前沒有太多變化的生活，直到她讀到幼稚園的時候，發現帶著老靈魂記憶的自己，看待周遭生活的視角已明顯不同。她察覺到同學玲奈的爸爸即將與幼稚園老師展開不倫戀。印象中這位同學沒多久就轉學了，該不會就是因為爸爸外遇，後來導致離婚的原因有關？麻美一想到這，就覺得一定要解救玲奈的人生才行，更別說這可是個累積陰德的大好機會，她將如何阻止這場悲劇呢？
挫折帶來成長，更是開啟新旅程
隨著第二人生的展開，麻美已經逐漸長大。從小就開始隨手撿路邊的垃圾來累積陰德，也仍然選擇跟夏希、美穗做好朋友。他們成年禮結束後，同學們一起到KTV唱歌，麻美想到阿福就是在這一次聚會時，決定踏上音樂之路。因為當時氣氛太熱絡，阿福歌唱得很投入，同學頓時起鬨說他如果當歌手肯定會大紅大紫。而小靜也是在這次聚會中與阿福相愛，後來步入婚姻。然而阿福不但沒有紅，小靜還因為受不了經濟不穩定的生活而跟他離婚了。阿福後來到這家KTV打工，跟這邊的女工讀生交往並奉子成婚。他為了撐起家計，不旦放棄音樂，還要兼好幾份差。
麻美決定要阻止同學們過度吹捧阿福，因為阿福的唱功只是在他們這個小群體裡比較好的，但是放在更大範圍的世界，真的比較好嗎？她也想提醒小靜，如果沒有打算要一輩子陪伴阿福走音樂這條路，就不要隨便鼓勵他，因為他可能會用一輩子的時間去回應你的期待。當然她更想提醒阿福，若只是為了要大紅大紫而當歌手，那麼就要有隨時可能失敗的心理準備。
就在麻美自信滿滿，即將脫口而出的時候，她想到阿福那可愛的孩子。如果阿福現在就斷了音樂這條路，是不是也就沒有機會遇到現在的老婆，他的小孩也就沒有出生的機會了呢？人生的挫折，的確會帶給人們許多痛苦，但也許成長就是必須經過苦難才有辦法淬煉。而上帝關了你一扇窗，往往會為你開啟另一種幸福，誰說過著平凡的人生，就一定比當大明星來得有價值呢？麻美究竟該如何解決這樣的難題呢？
能力越多，越有機會積陰德
麻美在第二人生中，學業對她來說相對駕輕就熟。這一次她考上醫學院，當了藥劑師。長大後的她所累積的陰德，除了解救國中老師免於性騷指控，脫離慘淡的人生。麻美還運用藥學知識，化解阿公誤食兩種會互斥而嚴重傷害健康的藥品。阿公不但沒有像第一次人生那樣過兩年後就往生，在往後的年歲裡依然元氣滿滿，這成為麻美至今積陰德事件中，最有成就感的美技。
除此之外，麻美與閨蜜們在慶生的時候，巧遇幼稚園同學玲奈。一陣寒暄聊天下，發現玲奈的男友是麻美藥局裡的已婚前輩。麻美雖然當場沒有揭穿這件事，但在與閨蜜們沙盤推演後，決定約玲奈到KTV跟她坦承一切。那麼究竟玲奈是個對愛情死心眼的女人，還是會斷然分手呢？這個橋段可謂為本集的最大亮點。
平凡的日常，才是幸福的泉源
本劇另一個亮點就是麻美在回憶學生時代的趣事時，彷彿也帶領著觀眾懷舊過去的時光。例如大頭貼與KTV盛行的年代、使用BBCall與看映像管電視的時代。跟同學在一起就是叨叨絮絮地回憶過去的趣事與八卦；跟同事私下吃飯時，就是忍不住抱怨工作與講上司的壞話；跟家人一起吃飯時，毫無內容的話家常，嫌棄或吐槽家人的場景，才是平凡而樸實的幸福。
麻美因為重啟人生，發現原本在第一人生熟識卻在第二人生毫無瓜葛的人，他們其實都藏有她沒有發現的另一面。例如麻美為了避免和沒出息的前男友（田邊勝（松坂桃李 飾））重逢，麻美考上嚮往已經的醫學院，從此跟他形同陌路。但是在第二次人生時，卻發現他成為傑出企業家。原本在市政府對麻美很好的長官，居然是個電車色狼。以前常一起吃飯的同事，竟然不是抱怨工作而是大談特談戀愛經驗。她開始懷疑，難道是她的問題嗎？不過看來編劇故意留下這個懸念，很快地又讓麻美結束第二人生。從預告中，麻美的第三人生將過著與之前完全不一樣的生活，甚至還會再次與前男友相逢，而水川麻美也即將登場，讓人對後續的劇情發展相當期待。
●作者：謝佩蓁／影評人
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