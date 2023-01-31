民進黨智庫變陣！賴清德邀童子賢任副董 林錫耀也入列
迎向2024年總統大選，副總統賴清德接任民進黨主席，著手進行黨務改革與人事佈署。除了明（1）日中執會將正式介紹新任黨務一級主管外，據了解，民進黨智庫新境界文教基金會年前完成改組，在黨主席即為董事長的組織架構下，賴清德擔任新境界文教基金會董事長，並邀請對公共事務高度關心的和碩集團董事長童子賢出任副董事長，另外，前民進黨秘書長林錫耀、前國安會秘書長邱義仁也擔任副董事長。
記者黃宣尹／台北報導
為迎向2024年總統大選，賴清德接掌民進黨後，也陸續展開「變陣」，以及黨務主管換血。明（1）日中執會中，將提請修正中央黨部組織規程，預計新設新住民事務部，並讓婦女部與時俱進，改制為性別平等事務部，未來將針對性別議題、年輕女性關注的議題多所著墨；另外，在蔡英文2020年勝選後新設立的網路社群中心，也將與媒體創意中心合併為「社群中心」。
在民進黨智庫新境界文教基金會的部分，賴清德為當然董事長，另邀請對公共事務高度關心的童子賢出任副董事長，另邱義仁留任副董事長、林錫耀也轉任副董事長，輔佐賴清德執掌的民進黨。
另外，新境界文教基金會董事則包括王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明與鄭麗君。