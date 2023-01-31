首位環保署女性副署長　中原大學環工系教授王雅玢接任

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王雅玢教授研究專長涵蓋空氣污染控制、廢棄物處理與資源化，以及永續環境教育，同時擔任台灣氣膠研究學會會長及中原大學永續環境研究與教育中心主任。長年推動國際交流與科普教育有成，2020年榮獲環保署第一屆「女性環保楷模」獎，2022年榮獲故鄉嘉義縣政府表揚為111年「傑出女性」，是環工界的女性佼佼者。
王雅玢已在中原大學環工系任教近20年，透過「環境教育」課程，帶領學生走遍桃園偏鄉國中小推廣環境知識與科普教育，希望能在學生心中埋下一顆善念的種子，對人友善，對環境友善，是她對學生最大的期盼。王雅玢也參與教育部大學社會責任實踐計畫，讓環工系與設計學院師生一起到八德竹霄社區服務，並促成霄裡國小設置具有「物聯網」功能的水質監測設備。
行政院新內閣上任，主打「溫柔堅韌」，女性首長人數增加，中原大學環工系教授王雅玢獲拔擢擔任環保署副署長，也是環保署成立36年以來首位女性副署長。王雅玢表示，感謝國家給她這個機會，任重道遠，期許自己能傳承中原大學「篤信力行」校訓的精神，善盡職責，把事情做好。
環保署新任副署長王雅玢已向中原大學校方申請借調赴任新職，中原大學校長李英明表示肯定，並給予祝福，相信以其豐富的環境教育與國際經歷，將為國家注入創新的新能量。