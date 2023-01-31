中鋼新春祈福！翁朝棟看鋼市：U型復甦、脫離谷底

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翁朝棟致詞時表示，感謝公司全體同仁及協力人員過去一年的辛勞貢獻及付出。尤其全球經濟自去（2022）年2月起受到俄烏戰爭、通貨膨脹、貨幣政策緊縮及中國大陸疫情封控等「灰犀牛」不利因素影響，鋼市自去年5月進入艱困狀態，面臨需求急凍及鋼價提升不易的總體大環境下，公司去年自結合併營收4,495.67億元，較前年合併營收4,683.27億元相比，僅衰退4.01%，去年自結合併稅前盈餘達232億元，另也達到高級品銷售佔比55%、營運成本降低59.86億元及工安零職災等經營目標，充分展現出中鋼的韌性，也繳出難能可貴的成績單。
翁朝棟進一步說明，在鋼市展望部分，去年中國大陸動態清零措施解除前，世界鋼鐵協會（worldsteel）預估今年鋼鐵需求量達到18.15億噸，較去年成長1%，隨著升息與通膨的減緩，以及中國大陸解封下，全球粗鋼需求可望上修；另在供給端部分，World Steel Dynamics（WSD）也預估全球粗鋼產量為18.22億噸，較去年減少1.5%，加上冶金煤及鐵礦原料價格處於高檔，國際指標性鋼廠陸續調漲鋼價，公司亦適度調漲今年2月盤價，鋼市U型復甦成型，可望脫離谷底。
此外，中鋼也以未來事件表進行情境模擬，以10年後的中鋼來看今日的營運，今年除了宣示未來10年的經營策略，並將「數位轉型」及「低碳轉型」列為重點工作，期許公司在海水淡化成本降低、光電儲能系統增置及ERP 2.0系統開發等方面加速推展，以落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸。