《歌喉讚》女星患心臟隱疾！求助神祕組織《珍》非法墮胎
《因為愛你》奧斯卡提名編劇、《狂情黑寡婦》導演菲莉斯納吉打造女力鉅作《珍愛熱線》（Call Jane），卡司陣容找來《歌喉讚》伊莉莎白班克斯、《阿凡達：水之道》雪歌妮薇佛以及《紙牌屋》凱特瑪拉等多位實力派演員領銜主演，大銀幕掀起奮勇滿溢的女力狂瀾，揭開地下組織「珍」的神祕面紗，以幽默風趣的敘事手法描繪「她們」是如何奪回身體自主權！
記者黃雅琪/綜合報導
《珍愛熱線》根據真實事件改編，描述懷孕的家庭主婦喬伊（伊莉莎白班克斯飾）得知自己患有心臟隱疾，唯一保命的方式便是停止分娩，於是請求醫生執行墮胎，然而在保守的社會氛圍下，沒有一位醫生敢替喬伊進行手術，縱使懷孕、生產將危害到她的生命。
走投無路的喬伊只好撥通電話向「珍」求助，替自己與未來的孩子延續生命。「珍」是在西元1969年由芝加哥民間發起的神祕組織，成員們來自各方各地、擁有不同職業，更不分種族膚色；在那看似自由激昂且封閉的美國社會，他們無畏強權地將自己攤在陽光下，致力協助「非自願懷孕」的女性進行「非法」墮胎，並向社會拋出一個疑問「於法於理下『我的身體』該為誰而戰？」
《珍愛熱線》不僅入圍西元2022年柏林影展金熊獎「最佳影片獎」，同時榮獲西元2022年北京國際電影節「最佳女配角獎」、「最佳影片獎」提名，更於同年的日舞影展、英國倫敦影展上大放異彩，廣受海外影評人口碑好評盛讚！《珍愛熱線》將於2月10日在台上映。