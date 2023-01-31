離婚官司開庭！宋先生喊話小甜甜：請某人別再對親友施壓
小甜甜與老公宋晉賢的婚姻調解庭，即將於年後展開，過年期間透過社群平台隔空交火，雙方你來我往，互稱「前夫」、「前妻」，表明離婚的決心，關係似乎沒有緩解，宋晉賢今（31）日在IG更新限時動態，表示「請某人不要再對我身邊任何朋友家人們施壓了喔」，疑似向小甜甜喊話，戰前叫陣意味濃厚。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜與宋晉賢原定16日進行婚姻調解庭，但男方表示還要再想想，取消該次出庭，一度傳出破鏡重圓的希望，她事後在社群平台發聲，表明自己離婚的決心沒變，更改口稱呼對方為前夫，認為宋說她家庭不健全是「莫大傷害」，主張單親家庭的子女也能好好建立家庭，獲得不少網友共鳴。
宋晉賢則有好友力挺，認為他為家庭付出許多，經常處理家務照顧寵物、家人，女方企圖塑造受害者人設，為自己博得同情，希望將證據攤開在法律面前，真理會越辯越明。他也改口稱小甜甜是前妻，雙方雖未簽字離婚，但自己感覺已經解脫了一半。
宋晉賢今在IG更新限時動態，透露找教練健身，希望能瘦得健康一點，並和友人一起俏皮吐舌自拍，表示「請某人不要再對我身邊任何朋友家人們施壓了喔」，疑似對小甜甜喊話，不過暱稱從「老婆」變成「前妻」再變成「某人」，顯然關係漸行漸遠，已經回不去了。