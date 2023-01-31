《哈利波特》榮恩長大了！《敲敲門》擅闖私人住宅

▲曾演出《哈利波特》榮恩的魯伯特葛林特，在《敲敲門》片中挑戰入侵者角色。（圖／UIP提供）
記者黃雅琪/綜合報導
2023-01-31 19:41:51
由奈沙馬蘭執導的全新懸疑驚悚片《敲敲門》，根據作家保羅崔布雷的暢銷恐怖小說《世界盡頭的小木屋》（The Cabin at the End of the World）改編。述說一對同志伴侶安德魯（強納森葛洛夫飾）和艾瑞克（班艾德里奇飾）以及養女溫（克莉絲汀崔飾）在森林裡一間偏僻的小木屋度假，卻被4名帶著武器的不速之客包圍，分別是：雷納（戴夫巴帝斯塔飾）、莎賓娜（妮基阿姆卡伯德飾）、亞卓安（艾比奎因飾）和雷德蒙（魯伯特葛林特飾）。
演出《哈利波特》榮恩一角走紅的魯伯特葛林特，他在片中飾演其中一名入侵者雷德蒙。《敲敲門》的劇本結合了魯伯特葛林特的兩大夢魘，包括住宅入侵、世界末日。他說：「末日電影很有吸引力，令人著迷，大家喜歡去想像那會是什麼樣子。」但很少人在如此狹窄、偏僻又私密的場景中探索這個主題。魯伯特葛林特說：「從這個角度來看，從這個小木屋來看，這是一個完美的場景，在與世隔絕的地方，任何事情都可能發生，而且找不到任何援助，這樣的設定讓人更加坐立難安。」 ▲電影《敲敲門》劇情改編自恐怖小說《世界盡頭的小木屋》。（圖／UIP提供） 魯伯特葛林特曾演出導演奈沙馬蘭的影集《靈異女僕》，因此很熟悉這位導演的風格，但《敲敲門》以完全不同的方式拍攝。他說：「有一幕劇本有10頁那麼長，奈沙馬蘭拍攝的鏡頭有的長達5分鐘，感覺就像舞台劇，因為你會在同一個鏡頭裡待很久，你完全沉浸在這個世界中，跟其他演員找到一種節奏，進入奇妙的同步狀態又合作無間。」奈沙馬蘭等不及要讓觀眾看到魯伯特葛林特演出的深度和層次，他說：「魯伯特葛林特是少見的演員，在成年後重塑了自我！他汲取了童星時期所有的經驗，沒有被吞噬，並轉化成精湛的演技和寶貴的機會。我很期待讓大家看到他的能耐，並繼續為他尋找故事。」《敲敲門》2月3日與美國同步上映。 ▲驚悚片《敲敲門》由魯伯特葛林特（右）飾演入侵者雷德蒙。（圖／UIP提供）