炎亞綸「脫到剩內褲」！《婆婆》鍾欣凌狂讚：他嘴唇很軟
賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》全台票房突破3200萬，領跑賀歲檔國片！對此監製陳慧玲表示：「從電視劇到電影，希望帶給觀眾的又哭又笑的初心不變，也希望觀眾看完電影，珍惜與家人的團聚外，更期許國片可以長出另一個賀歲片的樣態。」而鍾欣凌則表示：「在我們跑戲院努力衝票房的同時，其實觀眾的回應更讓我們動容，這齣戲可以撫慰到你們，我們深深感謝。」並不忘為曾許下的5000萬票房承諾：「好想穿十八銅人裝啊！」
記者黃雅琪/綜合報導
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》賀歲檔期開出紅盤，全台累積突破3200萬的好成績，不僅主創團隊勤跑戲院與觀眾相見歡，就連客串演出的炎亞綸也百忙之中加入宣傳，炎亞綸也表示這次為了《我的婆婆》獻出了許多第一次，不僅尺度大開「脫到剩內褲」，還打破心魔與生平最怕生物「蟑螂」對戲，甚至還與鍾欣凌有場「意外吻戲」，對此他也笑道：「這是我第一次跟自己年齡有些差距的人的吻戲！」儘管演來有些害羞，鍾欣凌還是忍不住讚道：「他嘴唇很柔軟！」
除了男神炎亞綸驚喜表現外，《我的婆婆》更集結金鐘獎入圍常客江宜蓉、蔡淑臻、方志友、方馨、李千娜、郭子乾、黃鐙輝、許效舜等共計22位明星加持，創下台灣電影史上最多「金」的演員群，創造出台灣本土群星賀歲的熱鬧氛圍！然而《我的婆婆》不僅只有好笑，更有著動人的結局與省思，尤其是鍾欣凌在片尾超越電視劇的動人表現，加上片尾一段話「離別只是一種形式，因為愛我們永遠在一起」令觀眾為之動容，邊看邊落淚。