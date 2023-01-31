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Angelababy古裝造型亮相！遭酸水腫老態：又毀了一齣劇

▲Angelababy的新戲造型亮相，結果卻被網友批評老態。（圖／翻攝微博）
▲Angelababy的新戲造型亮相，結果卻被網友批評老態。（圖／翻攝微博）

娛樂中心/綜合報導

33歲混血女星Angelababy（楊穎），因深邃的五官與臉蛋，讓她在中國擄獲不少粉絲芳心，更晉升為中國一線明星，戲劇邀約不斷。今（31）日Angelababy主演的的新劇《相思令》開鏡，她也頂著古裝的造型亮相，結果面容臉蛋變得有些詭異，瞬間掀起網友們討論。

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由Angelababy主演的戲劇《相思令》在今天舉辦開鏡記者會，雖然Angelababy只有頭髮是古裝造型，上衣、褲子則以現代的休閒穿著為主，但依舊藏不住她所散發出來的仙氣，畫面照片也不斷被瘋傳，「鼻姐狀態好好」、「也太期待了啦！」

▲Angelababy的新戲造型亮相，結果卻被網友批評老態。（圖／翻攝微博）
▲Angelababy的新戲造型，網友評價不一。（圖／翻攝微博）
不過，有眼尖的網友發現，Angelababy的臉蛋有著說不出來的詭異，「ab真的老了，玻尿酸也拯救不了」、「baby又熬夜了雖然水腫了」、「蘋果肌有點掉了」、「眼睛老了，臉也僵了，嘴巴更奇怪了」，也有人批評其演技，「完了！又毀了一齣劇」、「內娛真的沒人了，那麼多學了很多年出來的表演系新人都在哪？」

事實上，Angelababy過去曾發生不少形象崩壞的負面新聞，也多次被拍到抽菸等等，但她絲毫不放在心上，照常跟網友們互動，持續在戲劇界上發展，努力又親民的個性，也為她累積許多死忠粉絲。（編輯：詹鎰睿）

▲Angelababy的新戲造型亮相，結果卻被網友批評老態。（圖／翻攝微博）
▲更有不少網友，藉此嘲笑Angelababy老態。（圖／翻攝微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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