內幕／積極拜會議員里長 羅智強參選大安區立委幾成定局
總統府前副秘書長、國民黨台北市前議員羅智強，農曆年前透露規劃投入2024立委選戰，初步表示可能投入桃園或是台北的區域立委選戰。據了解，農曆過年前夕至今，羅智強本人與其團隊都積極拜會台北市大安區的黨內議員以及地方人士，參選意味相當濃厚；也有基層人士表示，已經有看到羅智強團隊的人身著「大安立委參選人羅智強服務團隊」的背心在參與活動，幾乎可以確定羅智強將參選大安區立委。
記者丁上程／台北報導
羅智強於農曆春節前夕，就對外表示將會參選2024立委選戰，至於要在哪個選區參選則尚未決定。羅智強表示，雖然尚未決定要參選哪個選區的立委，不過會秉持著三大目標：全力相挺在野陣營的總統參選人、全力支持輔佐在野優秀的立委參選人、組織連線進入國會，拚制度改革、拚國會革新。
不過根據地方人士指出，羅智強以及其過去團隊成員，農曆春節前夕至今，除了積極拜會大安區的黨內議員外，也時常拜訪地方基層里長與相關人士，布局參選大安區立委的態勢相當明顯；也有基層人士指出，近日來已經看到有人身著「大安立委參選人羅智強服務團隊」的背心，在參與大安區的鄰里活動，換言之幾乎可以確定羅智強將參選大安區立委。
黨內人士則分析，羅智強爭取參選大安區立委幾乎已成定局，但仍有部分爭議有待解決。黨內人士指出，羅智強當初以第一高票之姿當選大安文山區議員，不過卻因為想爭取參選桃園市長，中途辭去議員一職，也引發外界「落跑」之說；而參選桃園市長未果，現階段要回到大安區參選立委，恐怕也會因此落人口實。
而對於參選大安區立委一事，羅智強並未否認，僅表示結合優秀有戰力的伙伴進入國會，促成政黨輪替、促進國會革新，是他2024年的目標。「至於選區，請益拜訪持續進行中，再給我一點時間。」羅智強說，待確定後會向大家正式報告決定參選哪一個選區。