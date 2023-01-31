女偶像遭假富商騙光積蓄！宣布「下海陪酒」：只為養家人
日本偶像女團「AKB48」前成員的小林香菜，過去曾因甜美的外型，再加上偶像光環的加持，累積不小名氣，直到2021年宣布和35歲的富商男友結婚，並育有一子，正當大家以為小林香菜過著貴婦般的生活時，近日卻突然爆出她的老公因涉嫌詐欺案遭到逮捕，而小林香菜為了撫養家人，決定下海陪酒，引發外界關注。
娛樂中心/綜合報導
綜合日本媒體報導，現年31歲的小林香菜，於2021年宣布和35歲富商男友結婚，並稱對方擁有40億元日圓（大約台幣8.6億元）以及一棟夏威夷的別墅，財力相當雄厚，並在隔年3月產下一子。但事實上，男方過去是一名證券公司的員工，去年就夥同另一名男子，以投資的名義，分別3位女性詐騙獲利上千萬日圓，目前已經遭到逮捕。
對此，小林香菜也在昨日IG上證實此事，並表示雙方已經在1月16日離婚，而她的存款積蓄也都被前夫騙光，目前無法支付迎面而來的帳單、稅款，為了能白天照顧家人，又能有穩定的收入，經過深思熟慮後，她決定投入八大行業，並在東京六本木的某間酒店工作，也希望大家能夠為她加油。
消息一出，也立刻引發外界關注。此外，報導也提到，小林香菜工作的酒店，其實還有另一位女偶像，也就是去年9月才剛宣布下海的「欅坂46」前成員志田愛佳，過去也曾發生金錢誘拐後輩兼職下海陪酒的醜聞，一度震憾日本娛樂界。（編輯：詹鎰睿）