炎亞綸個人演唱會大獲好評　加碼東京場唱日文歌寵粉

炎亞綸去年在生日當天睽違10年舉辦個人演唱會「炎宇宙@aayan1120」大獲好評，口碑延燒至海外，將在2月4日、5日加開東京場，預計明（1日）飛往日本，他興奮說許久沒在海外進行演唱，非常想日本的粉絲，準備日文歌寵粉。他期待「炎宇宙演唱會」能在世界各地邊境開放之際，前往各地巡迴演出，認為這是一種老友相見之感，盼粉絲邀請新的朋友一起來看演唱會。
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炎亞綸在「炎宇宙@aayan1120」又唱又跳又秀肌肉，讓粉絲看得是尖叫連連，炎亞綸近期在官方社群推出「炎宇宙幕後紀實」剖析自己在演唱會籌備過程心境變化，他舉例：「有如要先脫掉習慣的衣服，換一顆不一樣的腦袋，套用不習慣的邏輯，就好像水杯倒空了才能裝新的水，我很喜歡倒空的過程，一邊期待著被新的事物裝填，這部20天的紀錄，是在提醒我未來的每一天都要比今天更投入。」
「炎宇宙@aayan1120」重拾炎亞綸對唱跳的自信，他自認不擅長舞蹈，因此對於唱跳演出有許多心理障礙，對於演出表現超乎預期，「這是我前所未有的準備過程，我克服了障礙。」他形容過程痛苦並且快樂著，「我以往上台前總是緊張，從沒想過這次站在舞台上，我是有多麼期待自己表現。」他坦言年輕時曾不珍惜舞台，「一旦當你不珍惜，這個機會就會離你遠去。」其實工作滿檔的他，一有空檔就抓緊時間排練，演出當天彩排更一度因體力不支差點昏倒，緊急嗑香蕉補充體力，可見他的投入。
此外，談到今年農曆新年如何度過，炎亞綸透露今年與家人在台北過年，因此發掘了可以一起在台北過年相聚的朋友，比如與鬼鬼吳映潔一起相約吃飯唱歌。眾人關心他今年是否有買刮刮樂？他笑喊把大獎留給更需要的人，今年僅買一本刮刮樂，因中獎機率沒讓自己虧太多。（編輯：楊穎軒）