只限今天！7-11精品拿鐵買7送7　33元爽喝「藍杯美式」

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迎接新年新開始，「連六」補班周需要吃好喝好犒賞自己，平時捨不得喝的精品咖啡，今天正是下手「藍杯」好時機。今迎來每月一號固定登場的「一起精品吧！」活動，OPENPOINT行動隨時取限時一天開賣，精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7，可兌換至4月30日，且搭配每月1日環保杯加碼扣7元，等於最低33元就能開喝精品美式。
🟡全家：特濃咖啡買3送3
全家「全盈+PAY會員日」也於2月1日登場，今（1）日於APP隨買跨店取祭出大杯特濃拿鐵（65元）或大杯特濃美式（55元）買3送3，平均單杯最低28元，每會員限購1組，兌換期限至5月31日。即日起至2月7日期間另有外送自取優惠（開啟全家APP＞外送自取），買大杯特濃美式、特濃拿鐵買2送2，自取滿99元加送茶葉蛋1顆。
🟡萊爾富：特濃美式買15送15
萊爾富為補班民眾提神打氣，即日起至2月7日期間，在門市與APP同步推出補班咖啡優惠，大杯特濃美式買15送15，5折後平均單杯28元；以及大杯特濃拿鐵買15送10，平均單杯39元、約6折，可透過紙本券寄杯或存入APP內跨店領取。此外，今（1）日上午10時於APP正式開賣「Hi Café模型紀念車」，採用ISUZU N Series車款結合現煮咖啡主題，以1：64擬真打造，會員可用200 Hi點以645元加購，全台限量3000台。