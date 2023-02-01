巷仔內／巫統清黨　埋下馬來西亞政治地雷

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阿末扎希帶領的國陣在大選期間，與安華的希盟是死對頭，慘敗後他獨排眾議，選擇支持安華的「團結政府」，並獲任命為副首相，使得巫統在遭到史無前例的慘敗後，仍能維持執政黨地位，他也保住了自己在黨內的領導地位。這次對凱里和希山慕丁嚴懲，是因為他們強烈要求阿末扎希為敗選負責，並且反對與安華政府合作。雖然阿末札希對外宣稱為了黨內團結開鍘，但從輿論反應看來，他個人官司纏身、逃避敗選責任、清除異己等舉動，已造成社會觀感不佳，民眾反彈情緒濃厚，對於聲勢跌至谷底的巫統，恐怕只有火上加油的作用。
現年47歲的凱里是牛津大學畢業的高材生，也是馬來西亞第五任首相阿布都拉·巴達威的女婿，踏入政壇前曾是電視台時事論壇主持人，面對媒體時能言善辯的口才和充滿領袖魅力的特質，讓他在大馬政壇迅速竄紅，被認為是最有能力帶領老牌政黨巫統轉型的政治人物，而他也從不掩飾有意問鼎黨主席的野心。這次遭到開除黨籍，可說是阿末札希鞏固黨內權力的全力一搏，為了就是防止凱里有機會策動基層倒戈。問題是，巫統從過去一黨獨大的態勢，到去年11月舉行的第15屆全國大選剩26席國會議席，投票支持巫統的選民僅16.26%，看得出來巫統已盡失民心。此時此刻就算是全黨上下團結一致，都不見得能夠振衰起敝，更不用說開除黨內中生代政治明星，宛如自行放血，註定了巫統未來加速分裂的命運。
巫統的內鬥和分裂長期困擾著馬來西亞政局發展。巫統的全名是馬來民族統一機構（The United Malays National Organization），是一個以馬來人為主的政黨，自馬來西亞獨立以來長期執政，透過掌握國家機器擴大其利益，加上馬來民族主義和伊斯蘭宗教認同，使其在多次面對內部政治危機的情況下，仍能穩住陣腳、挺過難關。但在2018年失去政權後，這套施行幾十年的利益分配機制宣告瓦解，沒有了龐大的國家資源作為後盾的巫統，內鬥越來越激烈、分裂越來越嚴重，歷經2022年再一次的大選重挫後，巫統遭遇雪崩式的坍塌，進一步造成馬來政治勢力的碎片化。
令人擔心的是，現任首相安華作風開明，上台之後大刀闊斧銳意革新，希望打破種族和宗教的藩籬，建立一個更包容性、多元的馬來西亞政治新氣象。然而，巫統清黨顯示出，在盤根錯節的政治利益、缺乏現代政治意識和價值觀的影響下，想要改變並不容易。看到阿末扎希選後開鍘黨內異議份子的手段，說穿了還是過去那套威權的慣習。巫統的內亂難已逆轉，作為團結政府成員政黨之一，若衝擊持續擴大，首相安華及其內閣恐怕也難避免受到牽連。
馬來西亞想要打造一個繁榮發展的國家，政治穩定是最基本的前提。從2018年第一次大選變天、2020年喜來登政變、2022年安華拜相組成團結政府，歷經了幾年的政治動盪，終於漸漸步上軌道。巫統執政近60年，從一黨獨大到土崩瓦解，短短10年內國會議席從88席跌到26席，選民的態度很清楚，穩定團結的馬來西亞，才是大馬人民的共識。若巫統希望選票回流，從大局出發，停止內耗，把機會留給相對年輕的一代，或許還有東山再起的一抹希望。