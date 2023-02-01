詹惟中不滿富二代請吃夜市！遭小S狠嗆「不要瞧不起人」
知名命理師詹惟中幫許多名人看風水，他上綜藝節目《小姐不熙娣》自爆為富二代服務，對方事後卻只請他吃夜市鐵板燒，工作人員手部不乾淨，衛生環境堪慮，讓他相當失望，覺得請客水準跟身分地位差很大，沒想到被小S反嗆「不要瞧不起人」，擔心被網友公審，詹惟中當場下跪道歉！
記者江芷稜/綜合報導
他提到人生中「一秒被惹怒」的經驗，透露當時免費幫富二代看風水、命格，參觀富麗堂皇的豪宅，對方相當豪邁，主動要請客吃鐵板燒，讓他抱著很高期待，沒想到富二代帶他去夜市吃鐵板燒，落差很大，且該店面衛生習慣不佳，詹惟中看到「掌廚的指甲髒髒的」、「邊煮邊咬手指」、「用手指擤鼻涕」，讓他相當失望，忍不住大罵：「這食物能吃嗎？你怎麼帶我吃這種東西！」
小S聽到這番描述突然戲精上身，指責詹惟中「不要看不起別人」，富有同理心的形容夜市工作人員辛苦，沒有空去洗手，還被油煙燻到不行，很容易得癌症，「人雖然到了一定的地位，也不要瞧不起辛苦求生存的人，你不要瞧不起別人耶」，作勢要替他向夜市工作人員道歉，語氣之重讓詹惟中急到認錯道歉，澄清沒有看不起夜市，只是強調應該環境要乾淨衛生。
小S此舉獲得網友狂讚，認為她真的是在救火，用開玩笑的方式幫詹唯中化解了一場可能的公關危機，「小S真的是個有智慧又善良的人，雖然住豪宅，但作風卻樸實無華」、「詹惟中要感謝S有在現場罵他，不然他會被網友罵死」、「詹老師要感謝小S在現場吐槽他，不然網友一定砲轟」，也有人幫詹惟中緩頰，認為他只是針對食物衛生批評，意見是中肯的。