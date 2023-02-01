台股早盤漲逾130點 「室內免罩」解封股上演慶祝行情
市場靜待美國Fed決策，外界普遍認為會議後會宣布升息1碼，將符合市場預期，美股昨（31）日四大指數皆揚，台北股市今（1）日早盤也受到激勵，漲逾130點，來到15405點，漲幅0.9%。權值王台積電早盤漲11元，來到533元，漲幅1.5%以上。今日盤面焦點仍在車用與電動車族群，另外中央研擬室內免戴口罩，解封概念股也上演慶祝行情。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數昨日上漲368.95點，或1.09%，收34086.04點；那斯達克指數上漲190.74點，或1.67%，收11584.55點；標普500指數上漲58.83點，或1.46%，收4076.6點；費城半導體指數上漲55.23點，或1.93%，收2921.92點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤漲逾130點，來到15405點，漲幅0.9%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲11元，來到533元，漲幅1.5%以上。聯電也彈升0.8%，來到49.2元。世界先進在盤下遊走、力積電則漲超過1%。
其他重要電子股如國巨、旺宏、英業達早盤漲0.5%，聯發科、鴻海、日月光強勢漲0.8%，華碩、大立光與台達電漲1%左右。航運族群表現不俗，新興、榮運、萬海、裕民漲1%左右。
今日盤面焦點為車用電子與電動車概念股順德、欣興、原相、超豐、微德、義隆、系統電、凡甲、元太、華德動能、貿聯-KY漲1到3%。另外，中央研擬室內免戴口罩，解封概念股上演慶祝行情，王品漲6%，晶華、美食-KY、瓦城、六角漲2到3%，乾杯、亞洲藏壽司、漢來美食、新天地、華園、雄獅、鳳凰漲1%，長榮航漲2%、華航也漲1%。