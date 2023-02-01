表特版女神曖昧人夫！挑逗訊息曝光 挨轟狐狸精道歉了
有「PTT表特板女神」封號的25歲網美葛盈瑄，因為清新外表與纖細鉛筆腿，頗受粉絲喜愛，在IG上擁有18萬粉絲，去年更轉型當演員，演出導演王小棣的作品《茁劇場—誰說媽媽像月亮》，知名度大增。不過，她在Dcard被爆料與人夫搞曖昧，沉默了10天，終於在IG公開道歉！
記者江芷稜/綜合報導
一位美女部落客21日公布葛盈瑄跟自己老公的聊天私訊，透露葛跟男方說「你有種每天載我上下班」，還叮嚀對方要記得刪除紀錄，遊走於禁忌邊緣的對話，讓元配相當氣憤，狠批她是狐狸精，直呼「刷新我的三觀，好像很有話聊，還要接送情，讚喔」，發文在Dcard網路論壇引起熱議。
沉默多天後，葛盈瑄昨（31）日在IG公開道歉，透露事發當下即主動聯繫對方說明事件緣由，「我跟男方為工作關係上合作，絕無踰矩行為，但身為公眾人物，我會加倍注意自己的言行，未來也會特別謹言慎行」，並對受影響的廠商、工作夥伴道歉，也會對不實謠言保留法律追訴權。
不過，她的這番言論沒有獲得元配原諒，看到葛盈瑄的說明後，美女部落客回應說，28日提供私下道歉方式，至今尚未獲得回訊，「沒有要錢也沒有要她公開致歉，只說私下致歉，便不再談及事件，不曉得是不是公眾人物訊息太多沒有看到，傷腦筋，不願意也可以說個No」，立刻打臉葛盈瑄的說法。