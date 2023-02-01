30億捐沒？曹興誠稱錢要用刀口上　這幾天要匯出2千多萬

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面對外界質疑他有多少錢？有能力捐30億出來嗎？曹興誠回應：「我不是公務員，也不會去競選公職，所以我有多少錢，沒必要告訴任何人，只好請你自己猜。不過提醒你ㄧ下，我創立過不少重要的高科技公司，所以請你不要太小看我。」
至於現在真的有捐錢出去了嗎？曹興誠也說明，陸陸續續當然有。比方說單單就這幾天，就有兩千多萬台幣要匯出。但是不是都是捐給國防部嗎？他說不是，國防部有很多預算，不需要他捐錢，台灣國防需要加強的，固然有武器裝備的部分，但最弱的部分是心防。
曹興誠認為，現在不少人缺乏敵我意識，認為中國是他們的祖國，甚至有軍官在台灣替中共做間諜，企圖協助中共來顛覆、吞併台灣。這樣的認知如果不改正，心防如果不加強，武器再多、再精良也沒用，他坦言捐出的錢，是想在心理、認知、輿論等方面，加強台灣的防衛力量。
對於現在都捐助了哪些人？各捐了多少？曹興誠說，「這我也不能告訴你」，因為打認知戰，保密很重要。今天中共會告訴你，他們在台灣花了多少錢，資助了哪些人幫他們做統戰嗎？他基本上會看對方在抗共保台上，是否已經做了努力。譬如黑熊學院已經努力了一陣子，增加民間防護能力，符合保台原則，所以他給予協助。有些人以前並沒有在這方面努力，現在突然提出新的計劃，希望他資助他們，他就比較保留。因爲他不確定他們真的會往抗共保台的方向努力不懈。
也就是說，慎選捐助對象，逐步捐助，而不是一步到位。曹興誠強調，「錢是我自己辛苦賺來的，我希望能用在刀口上，發揮效用。我無意作慈善事業，所以會監督用途，隨時調整捐助幅度。」
不過，要怎麼知道他真的會捐出30億台幣呢？曹興誠回應，你如果也想捐錢，是同志，他很願意告訴你。如果你自己不捐錢，也不認同他的努力，卻老是打探他捐了沒有？就要問你居心何在？憑什麼要告訴你？
對於台北市有位女議員說他是藉著捐錢打知名度，曹興誠表示，「我三十幾歲就已經出名了，還上了時代雜誌（Time Magazine)；那時她還沒出生，所以我也不能怪她無知。不過我希望現在的年青人能多唸點好書，做點實事，說話也應該尊重事實和邏輯。靠著伶牙俐齒，信口雌黃，容易被中共利用，誤國害己。」
至於有位林律師，控告他詐欺，說他以捐錢為名騙取知名度，然後利用知名度上媒體賺取出席費或車馬費，曹興誠強調，「了解我的人都知道，我不管去任何場合演講或談話，從不收取任何費用；因為我把這些演講都當成公益活動和付出。」去年5月日，他在台大集思會議中心演講「啟蒙」，沒有收取任何費用，反而送給300多位聽眾，每人一本商周出版社翻譯的「再啟蒙的年代（Enlightenment Now)」，花了20幾萬台幣。可惜林律師當時不在場，否則他不會把他看得那麼小鼻子小眼睛。