宋仲基前世情人報到？凱蒂添購公主風童裝 推測懷女寶寶
韓劇男神宋仲基宣布和英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders）登記結婚，且是雙喜臨門，準備迎來夫妻倆的第一個新生兒，媒體捕捉到新嫁娘和媽媽去逛母嬰店，在法國知名品牌買了服裝，由於該品牌「Bonpoint」童裝以公主風格著稱，推測宋仲基老婆懷的應是女寶寶。
記者江芷稜/綜合報導
儘管經紀公司守口如瓶，但這對異國夫妻的新婚生活，已成為全亞洲焦點，韓媒爆料宋仲基的孩子預計8月出生，而他即將出國拍戲，孕期無法陪伴老婆，也還沒有空舉辦婚禮，所以貼心讓女方家人入住價值數億元台幣的豪宅，對另一半相當體貼。
韓國狗仔隊也捕捉到凱蒂和母親在首爾的店舖逛街，似乎是購買新生兒用品，據悉，她逛的是歐洲知名的法國兒童服裝品牌「Bonpoint」，布料來自義大利和日本，因質地柔軟舒適，對嬰幼兒細緻皮膚較適合，深獲明星、富豪喜愛，包括湯姆克魯斯、貝克漢、布萊德彼特都是該品牌顧客。
媒體宣稱，凱蒂在店員推薦下購買了一套服裝，售價約為16萬元韓幣（約3,900元台幣），而該品牌最知名的是頗具公主風格的女童裝，因此網友推測宋仲基的第一個寶寶是女兒，加上父母都是高顏值，應該是可愛的混血寶寶，影迷們都相當期待。
不過，凱蒂先前傳聞曾離過婚，且育有一子一女，女兒已經10歲大，此說法仍是一場羅生門，韓國網友挖出她挺著孕肚、和小女孩共餐的照片，認為她的確離婚生子。但有韓國媒體透露，新嫁娘的過往情史成謎，宋仲基曾對親友透露，凱蒂身邊的小女兒只是姪女。