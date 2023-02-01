江西少年失蹤百日「自縊亡」！胡鑫宇懸案轟動全中國

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中國江西省上饒鉛山縣一名年僅15歲的少年胡鑫宇，作為致遠中學住宿生的他在去年10月14日於校內走出監視器範圍後離奇失蹤，接著再也沒有人看過他。家屬、校方發現後立刻報警，但警方最初稱胡鑫宇是「自行離校」，由於並未發現被傷害的犯罪事實，因此未立為刑案，直到今年1月25日，家屬一再要求以及廣大網友的關注下，此失蹤事件才正式立案。
經過警方通報多次在鄰近地區搜索毫無結果後，到了今年1月29日，當地公安回報在學校附近的樹林找到一具「縊吊」的遺體，經確認後確實就是少年胡鑫宇。警方稱目前暫時未指明死亡原因，現場勘查過程也發現了一支錄音筆；然而，明明警方先前表示已地毯式搜索，為何遺體多方面一直苦尋無果至今才尋獲，又為何出現在學校附近這塊本該重點探詢的樹林中，在中國網友高度關注下，疑點重重更引發大量議論和質疑。
「我們在找你真相的路上，不會停止。」
胡鑫宇母親悲痛的一句話讓中國社會鼻酸，時間軸回到去年10月14日，高中一年級的胡鑫宇在放學用完晚餐後並沒有像往常那樣直接去上課，而是前往校內的一處小公園，當天下午他還經過宿舍與球場跟同學打了招呼，這是監視畫面最後一次拍到他的身影。
當晚18時20分的晚間自習課，老師發現本該按規矩出現的住宿生胡鑫宇失蹤，立刻通報校長，師生在校園搜找包含上課大樓、小樹林、池塘邊都不見胡鑫宇蹤影，隔日校方和家屬則到警局報案，警方、家屬和民間團體隨後展開了大規模的調查和搜索行動。
調查發現，胡鑫宇消失時身邊沒有帶著手機、身份證或現金，反而只有一支錄音筆，當時輿論認為，去年10月中旬的中國仍實施嚴格的疫情管控，沒有手機健康碼和身份證的胡鑫宇不可能離開校園走到太遠。
到了去年11月初，不少民間組織也加入尋找胡鑫宇的下落，他的家屬花大錢買無人機，沿著胡鑫宇可能途經的路線進行搜索，也有民間救難隊帶著搜救犬參與搜查，校方也擔心他失足跌入池塘或化糞池，請來工程團隊抽乾水池，但最終仍尋覓未果。
上饒警方在今年1月7日給出了一系列資料，稱當局已組成省、市、縣三級公安機關組成的單位，已搜索了589畝山崗樹林、約200公里河段，並走訪了學校附近的2238戶居民、226名教職員工、159家企業；排查了72個水塘、運用聲呐探查了三個水庫、6471小時監視器畫面、超過31萬餘張交通路口監視照片等；但最終結論仍未發現胡鑫宇有在校內被害、自殺或發生意外的痕跡，現有資訊全指向他是自行離校。
疑點重重？
胡鑫宇就讀的學校共裝有119個監視攝影鏡頭，是嚴格管理的校園。但唯獨在宿舍到教學大樓這短短100公尺路程中，有10公尺左右並未被監視器覆蓋，而胡鑫宇恰好在此處消失。
不願接受這種「巧合」的家屬質疑質校方刪減監視畫面，更稱電視信號曾一度中斷。警方在去年11月23日亦要求在致遠中學裝設監視器的廠商海康威視到學校查看相關設備情況；然而距離少年失蹤已月餘，海康威視聲稱監視畫面已不存在，而失蹤當天的畫面是被系統自動覆蓋，或遭人為刻意刪除，公司無法給出鑒定結論。
今年1月初警方告訴家屬，胡鑫宇可能有「厭學情緒」而選擇自行出走，警方表示這是他們就上萬字筆錄結果得到的結論，包含從學科成績在班級排名中下、曾告訴師長與同學壓力大、睡眠障礙、想回家等文字與口述記錄等皆可推測出來。
事實上去年9月胡鑫宇也與母親三度通話共43分鐘，哭訴「不想讀書、想回家」，在失蹤前的十一連假前也同學討論可以從校園圍牆一角翻越出校等，另外他也在國慶假期向哥哥提出想要錄音筆，理由是上課若有聽不懂的地方，可以錄下來，然而家屬認為當局缺乏有力證據證明他因「厭學而自行出走」的說法。
正當失蹤案往特定方向發展時，案情有了不一樣的轉變，少年的遺體終於被發現了。
根據官方在1月29日的通報，於河口鎮金雞山區域樹林中發現了胡鑫宇的遺體。家屬透露，胡鑫宇遺體部分組織已經腐化，腳掌不是朝下，而是平行於地面，根據《上游新聞》報導，鉛山縣知情人士指出，發現的準確地點是糧庫圍牆外的樹林中，是室外而不是室內，而基於國家糧倉是特殊單位的考量，沒法直接寫明，所以鉛山官方只寫了金雞山區域樹林。
遺體找到了，但謎團卻從未解開。包含家屬、網友們開始質疑，為何此前大面積地毯式搜尋卻從未發現遺體，胡鑫宇的遺體在距離學校不過數十米的地方被發現，他又是如何避開那麼多監視器離開學校的？鞋帶又如何能懸吊一個健康的高中生？
此外，胡鑫宇的穿著也引起輿論廣泛關注，他失蹤的時機是在秋季，但數月過去遺體卻被發現還穿著失蹤當天的衣服，這意味著在過去幾個月胡鑫宇是否並未「離校出走」所以根本沒有換上暖和的冬裝，也有人質疑胡鑫宇被發現的地方甚至不是第一案發現場，而他的死亡時間至今亦仍是個謎。
關於警方通報的用語「縊吊」一詞，只是描述屍體被發現時的狀態，不能準確判斷其死亡原因究竟是「他殺」還是「自殺」，中國不少網友輿論批評，若胡鑫宇案為刑事案件，那麼當局必當公佈調查進展，直到公佈整個案情。若為民事案件警方則傾向迅速結案，也有前警察表示上饒警方的通報內容，似乎在引導輿論相信胡鑫宇是自盡身亡。
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