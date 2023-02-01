名家論壇》錢震宇／陳建仁的世上光、地上鹽

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陳建仁在2015年11月27日成為蔡英文的競選搭檔前，也一直講學術是他最愛，不會離開。直到蔡英文宣布後，陳建仁立馬改口說，他認為民進黨的政策是最符合台灣需要的，所以經過考慮和家人、朋友的討論之後，決定「放棄了最喜歡的學術研究工作」，投身政治。
既然選擇放棄學術，為何卸任副總統後又能回中研院；而回去後，現在同意接任閣揆，卻還是堅持要用借調。這下才知道，原來2015年陳建仁同意接任副手，根本沒有辭去中研院的職務，而是用借調方式。陳建仁當時正氣凜然，一副為了台灣好，接任副總統，所以辭去學術職務，結果「全都是假的」。
借調不是不行，也行之有年，但有所為，有所不為。陳建仁一面講學術是此生最愛，一面回過頭去向蔡英文點頭，所以他最愛做研究只是講講而已嗎？他當了四年副總統，怎麼可能還有時間做學術研究？陳建仁是騙自己，還是騙大家？
他另一個問題是，陳建仁形塑的高大上形象，不斷強調學術不分黨派，自己是不願看到台灣沉淪，才會允諾蔡英文擔任副手，自己不是民進黨員，未來也不會加入民進黨；結果在去年中陳建仁默默加入了民進黨，說是別人勸他加入，背後沒有其他政治因素，「大家相信嗎？」
陳建仁之前說，民進黨人才濟濟、不缺陳建仁，「但缺一個陳建仁做科學家」。結果自詡要做科學家的陳建仁，當完副總統，現在接閣揆，卻依然佔著中研院特聘研究員的位置，這就是陳建仁的格調。「原來汲汲營營、沽名釣譽，才是他真正本色。」
我引用陳建仁在108年6月3日對中正大學演講的內容，「我成為蔡總統的競選搭檔，是希望能成為世上的光，地上的鹽，像一支小蠟燭點亮自己，照亮臺灣。真正的權力就是服務，很幸運能夠順利當選。」
「真正的權力就是服務」這句話在昨天新任行政院長交接上，陳建仁又再講一次。
然而，真正的服務應該是不計代價、不求毀譽，更不應該在乎每月49萬的薪水，陳建仁在學術界25年，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年，在我看來，「陳建仁是為政治服務，而不是為人民服務，更遑論為學術奉獻」。
陳建仁深諳權力的來源是依附政治，所以這一路上不時往權力核心倚靠，尤其是蔡英文時期，甚至用世上光、地上鹽來形容擔任蔡英文的副手，最後照亮的只有他自己。如此虛矯的閣揆，真的不用期待。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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