貓王獨女生前瘦22公斤！爆死因過度減重 花光父30億遺產
美國已故傳奇巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪麗普利斯萊（Lisa Marie Presley），在日前因為心臟驟停，送醫緊急搶救後不治身亡，享年54歲，消息震驚各界。而近來外媒爆料她的死因，疑似是生前服用大量減肥藥與鴉片類藥物導致。
記者吳雨婕/綜合報導
綜合外媒報導，麗莎在金球獎頒獎前6周瘋狂瘦身，一口氣減重18至22公斤，非常驚人，為了遵守飲食規範避免復胖，她還吃了減肥藥物與鴉片類藥物，甚至接受了整容手術，不過官方尚未公布她的確切死亡原因。
事實上，麗莎年幼喪父，因此染上毒癮，這幾年她一直與毒品、憂鬱症對抗，還欠了一屁股債，高達美金400萬（約台幣1.2億元），原本爸爸留下1億美金（約台幣30億元）的遺產，沒想到在她成年後就已經敗光，幸虧她在生前買了2份保險，死後理賠金總共高達3500萬美金（約台幣10億元），知情人士透露，很有可能有第三份保險理賠金高達1000萬（約台幣3億元）美金的保險，但不清楚是否失效。
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