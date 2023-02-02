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育兒負擔六都最低　高市自2月起加碼準公托育補助

▲市長陳其邁宣布由市府吸收調漲費用，除去年10月起已實施的「高雄加碼準公托育補助」，自今年2月起及8月起分階段再加碼補助，育兒負擔六都最低。(圖／高市府提供）
▲市長陳其邁宣布由市府吸收調漲費用，除去年10月起已實施的「高雄加碼準公托育補助」，自今年2月起及8月起分階段再加碼補助，育兒負擔六都最低。(圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為減緩業者經營壓力、顧好托育品質，高雄市政府決議自今年2月起調高居家托育服務費，日托增加400元，全日托增加640元；8月起調高準公共托嬰中心收費815元。市長陳其邁也宣布由市府吸收調漲費用，除去年10月起已實施的「高雄加碼準公托育補助」，自今年2月起及8月起分階段再加碼補助，育兒負擔六都最低。

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▲高市府宣布自今年2月起及8月起分階段再加碼補助。（圖／高市府提供）
▲高市府宣布自今年2月起及8月起分階段再加碼補助。（圖／高市府提供）
高市府社會局表示，準公居家保母日托去年10月已加碼補助1,200元，今年2月起再加碼補助400元每月共補助1,600元、全日托再加碼補助640元每月共補助1,840元；送托準公托嬰中心已加碼補助2,000元，自今年8月起再加碼補助500元每月共補助2,500元，實質減輕家長育兒負擔，實踐市府與家庭一起承擔照顧責任的承諾。

除高雄市準公托補助，育兒家庭還可依行政院0到6歲國家一起養政策，每月可領取中央補助8,500元。高雄育兒家庭自112年2月起，送準公共保母中央補助每月8,500元，日間托育高市府加碼補助每月1,600元，每月共可補助10,100元，家長每月最高負擔5,700元；全日托加碼補助1,840元，每月共補助10,340元，家長每月最高負擔14,900元；另自112年8月起，送準公共托嬰中心中央補助每月8,500元，加碼補助每月2,500元，每月共補助11,000元，家長每月最高負擔9,815元。

同時，高市自今年2月送托準公共保母，日間托育家長每月最高負擔5,700元，全日托育家長每月最高負擔14,900元，自今年8月送托準公共托嬰中心，家長每月最高負擔9,815元，家長送托準公共日間托育的負擔為六都最低。

陳其邁表示，高市府除全力配合中央推動支持育兒的措施，自今年1月起育兒津貼及托育補助不排富，即取消綜合所得稅稅率未達20%之限制，讓更多的育兒家庭受惠外，今年再擴大育兒家庭照顧措施，讓經濟弱勢產婦生育津貼及坐月子到宅服務補助不只可以一起領，也能將坐月子服務折抵現金補助，讓「首胎最高共5萬元，二、三胎另依胎次補助，達6萬元及9萬元。 」

另再加碼準公托育補助，送準公保母日間托育每名每月加碼補助1,600元、全日托育每月加碼補助1,840元，送準公托每名每月加碼補助2,500元，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭、照顧弱勢加倍給力。

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