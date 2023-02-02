育兒負擔六都最低　高市自2月起加碼準公托育補助

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除高雄市準公托補助，育兒家庭還可依行政院0到6歲國家一起養政策，每月可領取中央補助8,500元。高雄育兒家庭自112年2月起，送準公共保母中央補助每月8,500元，日間托育高市府加碼補助每月1,600元，每月共可補助10,100元，家長每月最高負擔5,700元；全日托加碼補助1,840元，每月共補助10,340元，家長每月最高負擔14,900元；另自112年8月起，送準公共托嬰中心中央補助每月8,500元，加碼補助每月2,500元，每月共補助11,000元，家長每月最高負擔9,815元。
同時，高市自今年2月送托準公共保母，日間托育家長每月最高負擔5,700元，全日托育家長每月最高負擔14,900元，自今年8月送托準公共托嬰中心，家長每月最高負擔9,815元，家長送托準公共日間托育的負擔為六都最低。
陳其邁表示，高市府除全力配合中央推動支持育兒的措施，自今年1月起育兒津貼及托育補助不排富，即取消綜合所得稅稅率未達20%之限制，讓更多的育兒家庭受惠外，今年再擴大育兒家庭照顧措施，讓經濟弱勢產婦生育津貼及坐月子到宅服務補助不只可以一起領，也能將坐月子服務折抵現金補助，讓「首胎最高共5萬元，二、三胎另依胎次補助，達6萬元及9萬元。 」
另再加碼準公托育補助，送準公保母日間托育每名每月加碼補助1,600元、全日托育每月加碼補助1,840元，送準公托每名每月加碼補助2,500元，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭、照顧弱勢加倍給力。