拜會陸委會談小三通專案 陳玉珍提三點建議：常態化實施
金馬小三通春節交通專案將在2月6日到期，國民黨立委陳玉珍今（1）日赴往陸委會拜會主委邱太三，並提出三點建議呼籲陸委會，包括小三通常態化、放寬航班及手續更簡便。會後陳玉珍受訪說，陸委會將在跨部會討論中提出，並看來是朝正面樂觀方向發展。
記者翁子竣／台北報導
兩岸小三通受疫情影響自2020月2月中斷，而為因應金馬地區民眾及中配返鄉需求，行政院宣布自1月7日起至2月6日實施「金馬地區民眾春節交通專案」。如今，眼見專案僅剩不到1周就要結束，許多當地民眾則盼小三通常態性復航，陸委會也定調專案結束後將進行檢討與規劃。
陳玉珍今早親自赴陸委會拜訪邱太三，就小三通後續事宜進行討論。兩人會面後，陳玉珍受訪表示，陸委會已收到她的意見，小三通是否繼續開放？仍待與疾管署、交通部、陸委會及國安會等相關單位進行跨部會的整體討論。
陳玉珍在會中初步提出三點建議，一、金門鄉親盼2月6日後，小三通常態化進行；二、往來人員放寬增加航班；三、手續更簡便，研擬是否可用身分證就過票。陳玉珍提到，陸委會收到建議也肯定答覆，將在跨部會討論中提出，看來是朝著正面樂觀方向發展。
至於跨部會討論何時提出？陳玉珍回應，「這2天就會開會」，是否繼續採用什麼方案，她與台商協會都向陸委會都有提出建議，目前兩岸僅4個直航航點，盼可以再多增加。