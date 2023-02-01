拜會時力黨團獲贈書　陳建仁：沒有一個人應被忽略

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王婉諭表示，台灣每年約有3,000人死於交通事故，其中全國歷年行人死傷人數，自2008年起1萬1千餘人已攀升至2021年1萬6千人，高峰在2020年甚至超過1萬7千人，外媒CNN報導稱呼台灣為「行人地獄」。她舉例，內政部2021年7月部務會報修正市區道路設計標準，雖然終於明確規範道路均應留設人行道，但修正後現實問題依舊重重，包括仍須解決騎樓被占用、市區既成道路不連貫無法設置人行道等問題。
王婉諭表示，交通部去年坦言當年交通事故死亡數下降5%的目標破功，當政府緩步思考解方前，民眾卻早已每天生活在交通事故的恐懼中，希望新院長擔負蔡英文總統八年執政最後一年重任，必須協調各部會嚴肅面對，讓民眾安全出門、平安回家。
邱顯智表示，民進黨執政7年來，在漂亮經濟成長數字的背後，卻留下了「兩個不正義、一個不安全」。首先就是貧富差距持續擴大，越來越多人無法分享經濟成長的果實，薪資占GDP比例下降至43%，創下1981年有統計以來最低點，這是「分配不正義」；房市屢創新高，執政黨卻用大撒幣補貼來支持失速的「經濟火車頭」，平均地權條例修法打炒房變成打假球，選前承諾的房地持有稅變成「昨暝拍謝」，這是「居住不正義」。交通事故一年造成超過3千人死亡，執政團隊卻拿不出應對策略，讓無辜的生命繼續消逝在道路上，這是「交通不安全」。
邱顯智建議新內閣，應儘速完成以下三件事情：一、啟動房地持有稅改革，針對都會區閒置未使用的住宅課徵空屋稅；其二，落實平均地權條例，切莫透過訂定子法，違法開後門；第三，交通事故與行人安全保障，需要新內閣統合事權，提出有效的對策，落實「交通零死亡願景」。
陳建仁獲贈《我袂放你一個人》一書後表示，收到書後很感動，代表沒有人一個人應被忽略，未來施政也會很努力，讓每個人都受到政府照顧，不分藍綠、黨派，才能打造溫暖堅韌的台灣。