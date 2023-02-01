蔡康永「珍貴非賣品」最後得主是他 林志玲喊：我要偷走
藝人蔡康永近來跨界當藝術家，於國際知名畫廊「白石畫廊」舉辦創作展，於去年12月16日開展後受到廣大迴響，累計超過上萬民眾朝聖、上百位藝人朋友觀展。該展展出70多幅，蔡康永對於文字見解的畫作，除周杰倫獨家首看首買外，日前蕭敬騰受邀看展時，得知畫作已全數售出，轉而動念要買全場唯一非賣品，讓林志玲相當扼腕。
記者侯家瑜/綜合報導
該非賣品就是蔡康永的「手繪牛皮書」，蕭敬騰在現場頑皮地抱著該作品不肯放下，並跟工作人員要「已售出」的小貼紙，想貼在上面，堅持表示已經非他莫屬。手繪牛皮書是蔡康永在創作期間，隨手撰寫與繪畫的紀錄，展覽期間放置於白石畫廊展場，提供給來賓們觀賞用。在展間，也是熱門的排隊項目，觀眾形成一條戴手套翻看這個作品的隊伍，沒想到這個非賣品，除蕭敬騰情有獨鍾外，林志玲也慧眼獨具看上，現場工作人員透露：「年前志玲姐姐來看畫展，發現畫作都賣完了，連手稿的手繪牛皮書都被蕭敬騰搶下，就抱著牛皮書，開玩笑說『我要偷走』，很可愛。」
蔡康永表示：「手繪牛皮書放在展覽中，本來是提供觀眾對照的樂趣，完全沒有想到林志玲和蕭敬騰會要求收藏，我還真的挺捨不得的，畢竟是這次展覽的起源，整本都是我一頁一頁的亂想亂寫亂畫。」他又說：「當天老蕭在看展時，有句話打動了我，他說要把這本當成生活的塔羅牌，沒事就翻一頁當成當天的靈感。」蔡康永形容：「這是對我是很大的信任，所以决定以榮幸的心情、把這個作品交付到他的手上。」蕭敬騰感性回應：「這份手稿，是康永哥最初的創作發想且沒有經過任何包裝，對我而言非常珍貴。」