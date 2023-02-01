徐乃麟過年赴新加坡工作　睽違7年「驚喜開金嗓」連唱3首

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徐乃麟許多節目在新加坡播出，當地頗有人氣，不少觀眾在活動現場等著和他拍照，他有求必應，樂得當人形立牌，事後他盤算，幾場活動下來，大概跟上千人合照。活動結束，後台出現驚喜粉絲，原來是林俊傑媽媽喜愛看徐乃麟節目，特意到後台致意，2人相見歡，留下難得合照，徐乃麟事後開玩笑說：「剛剛應該跟林媽媽建議，下次兒子演唱會可以找我當嘉賓。」
徐乃麟此次新加坡行，特地帶上全家一同出遊，除了女兒、女婿得在台照顧孫子，無法同行之外，小兒子也從美國前來相聚，他欣喜表示：「經過3年的疫情，好久沒有全家一起出遊了，過年期間台灣較冷，新加坡暖和一些，全家一起出國過年，感覺很幸福。」他特地訂了一家米其林三星的烤鴨餐廳犒賞全家，一同演出的新加坡藝人得知他預定到該家餐廳，無不嘖嘖稱奇，直說連當地人想訂位都得排上好幾個月，徐乃也麟開玩笑說：「帶全家出門，總不能太『漏氣』，當老爸還是很『罩』的。」
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