高市議會召開臨時會 陳其邁盼議會支持112年度總預算
高雄市議會1日起召開第4屆第1次及第2次臨時會，審查112年度高雄市總預算案。市長陳其邁率市府團隊出席，於開議前拜會議長、副議長及各黨團，傾聽議員各項建言，強調建設不分藍綠，期望預算獲得議會支持，他並承諾，延續過往與議會合作經驗，以市民優先、不分黨派，全力推動高雄建設，讓市民生活更好。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市議會2月1日及2月13日起召開第1及第2次臨時會，每次會期10天。陳其邁表示，市府會謙虛聆聽議員的寶貴意見，期盼議會支持預算，讓各項重點市政建設順利推動，保障市民相關福祉。
陳其邁表示，因後疫情時代來臨，加上俄烏戰爭影響，帶來全球經濟停滯性通膨，對台灣及以製造業為主的高雄來說，可謂嚴峻挑戰，在面對全球經濟衝擊下，希望能以擴大內需方式，活絡地方經濟及建設，以減低經濟衝擊。
另外，陳其邁也針對水情問題指出，現在高雄一天需水量大概是130左右，出水量大概是140到150，在整個供水以目前來看是正常，但是我想在2月、3月，可能水情會面臨更大的挑戰，所以昨天也跟大家報告，我們備用水源包括伏流水、深水井的籌措，大概有70萬到80萬的規模，也再增加11口井，4.7萬噸的深水井在2月底也會完成。