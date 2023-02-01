台積電拉尾盤！台股終場漲154點 觀光旅遊餐飲吃香
市場普遍認為美國Fed將宣布升息1碼，將符合市場預期，美股四大指數昨（31）日皆漲，也帶動今（1）日台北股市表現，終場漲154點，收在15420點，漲幅1%，成交金額新台幣2336億元。權值王台積電拉尾盤，終場漲8元，收在530元。其他IC設計、ABF載板、伺服器概念股表現不俗，不過最亮眼的莫過於觀光旅遊股，在中央政策加持下，王品飆漲停，其他雄獅、山富、晶華、華航與長榮航，漲幅都在1到3%。
記者許家禎／台北報導
台股開高走高，終場漲154點，收在15420點，漲幅1%，成交金額新台幣2336億元。權值王台積電拉尾盤，終場漲8元，收在530元，漲幅1.5%。聯電跟著漲0.9%。不過世界先進與力積電則呈現兩樣情，分別跌2.5%與漲2%。其他重要電子股，如華碩漲1%、大立光漲2%、大立光漲逾4%，但面板股友達、群創臉綠，弱勢走跌。
今日IC設計族群超旺，原相、九齊、新唐飆漲停，昇佳電子、神盾漲5到7%。ABF載板三雄，南店、景碩與新興，則漲3到5%。MCU（微控制器）概念股，如應廣飆漲停，笙泉、義隆漲5%。伺服器表現也不錯，台光電、台燿、信驊、微星漲2到4%。
另外，中央擬口罩令放寬以及4月全民普發6000元，都讓解封概念股，觀光旅遊與航空股好吃香。華航漲1.8%、長榮航漲3%以上。王品飆漲停，來到197元，雄獅、山富漲3%，晶華、鳳凰、六角、老爺知、燦星網、遠雄來、雲品都漲2%以上，美食-KY、五福、亞洲藏壽司、寒舍、海灣漲幅也超過1%。