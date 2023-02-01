馬俊麟買房寵妻「房貸像冰山」 斷聯王瞳：官司結束了
馬俊麟跳槽三立八點檔《一家團圓》，今（1）日受訪透露從台北搬到新北新家，這個房子登記在老婆梁敏婷名下，每月房貸快5萬元，先前他長達2年半沒拍戲，曾跟老婆商量轉單：「我們在同一艘船上，妳是船長我是大副，前面有冰山叫房貸，以我們正常教畫的收入，買房子會很吃緊。」但老婆因為希望兒子長大有自己的房子，不到最後一刻不輕言放棄，大家互相有錢就拿出來。
記者羅凌筠/台北報導
馬俊麟形同被封殺2年，這段期間有畫廊的工作，月入等於一般上班族，他也去果陀、北藝大進修表演課，「說慌也不會，只希望有表演舞台，心情上面想說重新做人、好好認真努力。」老婆也說「好好加油」表示支持，太太會在意他和女演員拍親密戲嗎？他說：「其實她一直很尊重我工作必須遇到的表演，都沒過問，但我有說對手是誰。」
馬俊麟之前聽過同劇組的人耳語，說他看到人都不打招呼，馬俊麟解釋自己從學生時代就是獨行俠：「我這個人滿羞腆，看到大家在忙，我會默默走到角落，他們覺得我不好親近，但不是這樣，來到這個地方（指三立），希望自己再有親和力一點，讓自己不要那麼封閉。」張郁婕、余秉諺、林則希也幫助他快點融入環境。
挺過不倫風波，馬俊麟說：「感情是每個人都會去修到的功課，大家都希望往好的方向努力，才有辦法達到好的結果，光靠我或太太的努力是不夠的，真的要一起努力，才有辦法給小朋友滿好的環境，夫妻之間爭吵都是有發生，也是感謝我太太，她能夠越來越了解我，讓每次溝通變成有效，下一次爭吵不要再產生，才有辦法一直到現在。」
是為了3歲雙胞胎兒子修補婚姻嗎？他說也不是，「這段時間更懂得珍惜，我自己工作不穩定，太太想辦法撐起來，我覺得大家都在同一條船。」馬俊麟表示王瞳在他家一直都不是禁忌話題，但是去年艾成墜樓，他沒有表達關心，太太告王瞳也已經庭外和解，「官司就我所知已經結束了，她們希望事情就過去了，各過各的生活。」