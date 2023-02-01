特企／雙展同步！《台北大空襲》公布展場限定活動

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台北國際電玩展現場可免費試玩遊戲，並享有三大優惠：加入STEAM願望清單可得「限量明治時期台北驛」悠遊卡貼，購買台北大空襲桌遊享87折，免費再送原價800元的台北大空襲小說及戰前異聞錄漫畫集，並可抽開運吉籤讓玩家一整年好運不斷。《台北大空襲》官方粉專亦同步舉辦「好禮送送送」活動，期間內只要按讚並分享指定貼文，就有機會抽7-11禮券。
角色進入電玩！精裝版《台北大空襲小說集》限量贈送
書展期間（1月31日~至2月5日止），現場購買台北大空襲桌遊優惠與電玩展同步，現場尚有《台北大空襲》精裝版原創小說，即將絕版，具有極高收藏價值，只送不賣，購買台北大空襲桌遊免費贈送。加入Line群購買桌遊再折20元。除此之外，在2月4日台北國際書展現場，更邀請劉珞亦、吳崢、陳柏惟等知名人物現場LIVE遊戲試玩。更多關於《台北大空襲》的活動訊息，敬請關注官方粉絲團，並將遊戲加入願望清單！
【書展限定】《台北大空襲》遊戲實況LIVE秀名單
《台北大空襲》電玩展攤位資訊：
展出期間：2023年2月2日（四）至2023年2月5日（日）
展出地點：南港展覽館一館四樓（台北市南港區經貿二路1號）
攤位號碼：S15
《台北大空襲》書展攤位資訊：
展出期間：2023年1月31日（二）至2023年2月5日（日）
展出地點：世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
攤位號碼：C927