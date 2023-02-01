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首主持中執會　賴清德勉民進黨重整旗鼓、全力輔佐陳建仁

▲賴清德今日於民進黨中執會前發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）
▲賴清德今日於民進黨中執會前發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）

記者黃宣尹／台北報導

兼任民進黨主席的副總統賴清德今（1）日於中執會前發表談話。他表示，今天是他1月18日接任黨主席後所召開的第一次中執會，也是新任行政院長陳建仁宣誓就職後第一次前往立院，這表示民進黨在1126敗選後接受社會各界的批評指教，所踏出了重整旗鼓的第一步，也開啟了新的局面。敬請黨內同志掌握契機、團結合作，共同協助陳建仁推動政務、全力輔選南投立委補選候選人蔡培慧、全力支持黨務革新，增進台灣民主、和平與繁榮等3項工作。

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▲（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）
▲賴清德今日於中執會前發表談話後，由黨秘書長許立明介紹新任黨務一級主管。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）
賴清德今日於中執會前發表談話。首先，他呼籲全黨，全力協助陳建仁推行政務。民進黨高度肯定陳建仁，他在國家需要時，以國家為己任，承擔重責大任，肩負起國家持續進步的重要工作，建立服務人民為信仰的堅韌內閣，相信絕對是台灣疫後療癒社會、照顧人民、持續推動國家進步發展的院長不二人選。

賴清德敬請黨內各立法委員，在立院要盡全力協助陳建仁推動各項政務，順利完成蔡英文交付的工作，也能推行他本身的理想，讓國家繼續進步、人民得到照顧。

其次，賴清德下令，全黨全力輔選蔡培會。他說，蔡培慧為了南投，放棄優渥工作，也放棄可以擔任第二次不分區立委的機會，如此勇敢、堅毅、專業與傑出的人才，現在投入立委補選，即使選舉艱困，也不能放棄。

賴清德說，黨中央會派駐人員協助外，也敬請黨內同志跟蔡培慧站在一起，一定要贏得選舉勝利。

最後，賴清德也談到，他接任黨主席後，提出來1個使命、2項任務、4個黨務革新。民進黨面對台灣新時代的使命就是守護台灣，以及增進台灣民主、和平跟繁榮，也要團結社會，為台灣發展的下個階段提出國政藍圖。今天的議程已經排入黨部組織調整，希望大家一起支持，讓社會看到民進黨回應社會期待，重新贏得台灣人民信賴的決心，進一步爭取國人給予機會。

▲民進黨黨主席賴清德（左二）在中常會上呼籲黨務主管務必協助新任行政院長陳建仁順利推動政務。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.01）
▲賴清德（左二）在中執會上呼籲黨務主管，務必協助新任行政院長陳建仁順利推動政務。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.01）

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