首主持中執會 賴清德勉民進黨重整旗鼓、全力輔佐陳建仁
兼任民進黨主席的副總統賴清德今（1）日於中執會前發表談話。他表示，今天是他1月18日接任黨主席後所召開的第一次中執會，也是新任行政院長陳建仁宣誓就職後第一次前往立院，這表示民進黨在1126敗選後接受社會各界的批評指教，所踏出了重整旗鼓的第一步，也開啟了新的局面。敬請黨內同志掌握契機、團結合作，共同協助陳建仁推動政務、全力輔選南投立委補選候選人蔡培慧、全力支持黨務革新，增進台灣民主、和平與繁榮等3項工作。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德今日於中執會前發表談話。首先，他呼籲全黨，全力協助陳建仁推行政務。民進黨高度肯定陳建仁，他在國家需要時，以國家為己任，承擔重責大任，肩負起國家持續進步的重要工作，建立服務人民為信仰的堅韌內閣，相信絕對是台灣疫後療癒社會、照顧人民、持續推動國家進步發展的院長不二人選。
賴清德敬請黨內各立法委員，在立院要盡全力協助陳建仁推動各項政務，順利完成蔡英文交付的工作，也能推行他本身的理想，讓國家繼續進步、人民得到照顧。
其次，賴清德下令，全黨全力輔選蔡培會。他說，蔡培慧為了南投，放棄優渥工作，也放棄可以擔任第二次不分區立委的機會，如此勇敢、堅毅、專業與傑出的人才，現在投入立委補選，即使選舉艱困，也不能放棄。
賴清德說，黨中央會派駐人員協助外，也敬請黨內同志跟蔡培慧站在一起，一定要贏得選舉勝利。
最後，賴清德也談到，他接任黨主席後，提出來1個使命、2項任務、4個黨務革新。民進黨面對台灣新時代的使命就是守護台灣，以及增進台灣民主、和平跟繁榮，也要團結社會，為台灣發展的下個階段提出國政藍圖。今天的議程已經排入黨部組織調整，希望大家一起支持，讓社會看到民進黨回應社會期待，重新贏得台灣人民信賴的決心，進一步爭取國人給予機會。