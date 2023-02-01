抓到了！源少年隊長戀愛ing　團員幫忙追愛成功

AcQUA源少年由隊長黃莑茗、盧佾暘、李秉諭（貢丸）、林毓家、須弘道所組成，年後開工隨即帶來好消息，2月1日推出第三支強勢主打單曲《e步e步》，成員們也挑戰演出MV。其中黃莑茗戲分較重，跟團員們、女主角盧以恩都有較多對手戲，他開心表示：「之前有一些戲劇經驗，這次開拍前有上了表演課，我覺得很酷！導演跟我講了很多方向，學習了很多戲劇技巧，引導我的演出，是很不一樣的體驗。」
記者吳雨婕/綜合報導
這首歌曲同時鼓勵正在追夢的人，持續不斷地努力，當有機會來臨的那一刻，緊緊將它抓住，就有機會獲得想要的結果。 MV故事中黃莑茗想參加學校舉辦的一場歌舞比賽，但是在夢想面前卻陷入猶豫，有了團員們的鼓勵與女主角的出現讓他頓時充滿了動力，勇敢跨出一步，每一步一步前往最想去的方向，成為前進的力量。MV中特別穿插V8的手法呈現隊長黃莑茗練舞的心路歷程，與回憶這段過往戀情背後的秘密。團員們不僅幫忙報名，還幫忙一起排練歌舞與傳授追愛方法，盧佾暘用心規劃暖男式送早餐、李秉諭（貢丸）帥氣教舞、須弘道優雅教彈吉他，甚至林毓家調皮地使出大玩偶絕招。他用最真實的心意寫下卡片，邀請女主角來看自己的歌舞比賽，最後順利完成比賽，大家一起開心慶祝。
被問到現實生活中遇到喜歡的對象會如何追愛，黃莑茗會跟對方多多聊天、互動熟悉彼此；林毓家屬於暖男類型，會幫對方買早餐或是其他貼心行為，盧佾暘則是傾向平穩安定感、注重相處細節，須弘道也很注重細節，會觀察對方的生活，買早餐或是小東西給對方；李秉諭則是會暗中瞭解這個女生喜歡什麼，還有一些生活中的小細節，他說：「當你做到那些平時男生不會注意到的小細節，例如走在馬路上讓對方走在內側，她就會覺得你很不錯。」