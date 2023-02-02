持續守護藍色國土！海委會主委管碧玲展現治理行動力

新任行政院海洋委員會主任委員管碧玲於1日到海巡署視察，並聽取海巡署業務報告，以展現無縫銜接、全力以赴推動海洋治理之決心與行動力，她期許海巡署同仁成為一個互相學習的團隊，更是扮演不可或缺的角色，持續守護藍色國土。
記者黃守作／高雄報導
新任海洋委員會主任委員管碧玲，是由海委會常務副主任委員吳美紅陪同，到所轄海巡署視察，受到海委會政務副主任委員兼海巡署署長周美伍，率副署長許靜芝等各科室主管熱烈歡迎。
海洋委員會主任委員管碧玲在海巡署聽取業務簡報，她說，推動海洋三法、守護海域治安是當前刻不容緩的事。
管碧玲表示，海洋產業發展條例草案、海洋保育法草案，以及海洋污染防治法修正草案等海洋三法，海洋委員會先後於109年1月、7月及110年11月陳報行政院審議，業經政務委員召開審查會議審查完成，此三法亟待行政院院會通過後，即可送立法院進行法案三讀，她期待在行政院的支持下，加速海洋三法進程，以深化海洋政策方針及海洋治理事務之推展。
管碧玲在會中，並承諾將持續藉由行政及法制上的推動，努力改善海巡同仁在「工具環境」、「執法環境」及「待遇環境」所面臨的困難及不足，以保障海巡同仁的安全，才能保衛2300萬的國人，展現守護藍色國土的決心。