北約援烏主戰車　國防院：指揮與後勤需重新適應

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「北約援烏主戰車爭論」一文指出，現代俄羅斯戰車設計重量在38至48噸，125公釐主炮，編制3人(車長、駕駛手與砲手)，烏俄戰車全都採用此一規範。T64為第一代產品，T80在卡科夫(Kharkiv)生產，成為後蘇聯烏克蘭主戰車，有些性能提升成為T84。T72威力較小，但性能可靠，在烏拉地區(Urals)大量生產，並經過多次性能提升，最新型號為T90。
文章指出，豹2與M1都是1979年美德共同合作計畫MBT-70戰車發展而來，也是德國為義務役士兵設計的戰車，強調操作簡單容易。豹2是世界上出口最多的戰車，7種不同型號共約生產3,500輛。德國本身僅擁有225輛，其他北約國家則裝備2,000多輛，龐大的庫存量足以供應烏軍所提最低300輛戰車需求。德國在豹2援烏猶疑不決，在於深怕美國搶走市場。一旦各國將其豹2移交烏克蘭，之後接收美製戰車，德國將失去戰車升級與後續市場，以及對歐洲安全政策影響力。
英國挑戰者1998年開始服役，與豹2與M1相比相對年輕，至今未作任何性能提升。挑戰者後勤困境是裝備120公釐來福線主炮，與其他北約戰車的120公釐光膛主炮彈藥無法通用。挑戰者共生產450輛，出口阿曼38輛，英國僅剩227輛，所以無法大量援助烏軍。北約各國各自援助不同型號戰車，對烏軍後勤保修將是一大災難，才會要求德國提供或同意其他國再出口豹2戰車。
國防部《青年日報》評論分析則指出，估計3月前，烏克蘭將獲得美國M1A1、德國豹2、英國挑戰者2型等最新式戰車超過300輛。烏軍過去慣用前蘇聯製武器系統，如要接收美、德、英武器系統，需經先期訓練，且作戰所需零件及彈藥亦要完成儲備。為了順利進行春季反攻作戰，烏克蘭必然會全力投入作戰準備行動，美國及北約國家的援助預期也將源源不絕，因為唯有烏國贏得戰爭勝利，才是結束烏俄長期鏖戰的重要契機。