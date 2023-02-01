元宵前夕來台南正統鹿耳門聖母廟迓春牛賞高空花火

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古早台灣社會以農業為重，象徵「四季豐收」的「春牛神」是民間重要的信仰，正統鹿耳門聖母廟在二建時代即有「迓春牛」、「鞭春牛」、「搶春牛」的傳統，延續迄今近50年。民國70年三建大廟落成後加上「國際煙火」與「炸蜂炮」，為春牛神回返天庭加上燦爛意象、增添吉祥熱鬧的祝福，每年總吸引數十萬遊客參與。
黃偉哲表示，鹿耳門聖母廟多年來依據「春牛經」打造符合節氣的芒神和春牛熱鬧踩街，跟著春牛神遊行，象徵春耕開始、四季平安。迓春牛、搶春牛後接續高空花火與蜂炮，可謂台灣唯一的春牛慶典，在傳統古禮中展現迎春嘉年華的熱鬧喜氣，彰顯迎春禮俗的文化意義與價值。
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，建議民眾可從早上開始體驗市定民俗「春牛」文化，早上參加「迎春禮」、下午欣賞「藝陣匯演」、傍晚「迓春牛遊行」、入夜後「鞭春贊」、「搶春牛」、欣賞高空煙火與蜂炮，參拜聖母廟三落五殿超過400尊神祇、參觀全新落成的月老姻緣殿、宮廷古風攝影棚扮古裝拍照，肚子餓了聖母廟埕有美食市集，一整天豐富行程、好玩好吃又有保庇。
夜間煙火施放分為5個階段，第1階段是啟炮儀式後的環廟煙火，數萬發煙火將聖母廟圍繞其中，畫面精彩壯觀，為許多攝影師喜愛捕捉的題材。第2階段將施放六門蜂炮、第3階段會施放兔年全新主題式高空煙火，第四階段六門蜂炮後，最後一階段則有巨型高空花火登場，為今天的盛宴畫下完美句點，花火長度共約30分鐘，加上蜂炮總長超過1小時。
正統鹿耳門聖母廟今年挑戰爆炸直徑超過300公尺的高空巨型煙火，台南市區遠遠就可看見，迓春牛遶境遊行全長約5公里。遊客也可購買「花火VIP」，可到頂樓煙火VIP區域觀賞高空煙火，近距離體驗活動趣味。