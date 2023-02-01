彭于晏被催婚回應了！不隨胡歌閃婚 脫口金句：慢慢來
古裝劇男神胡歌宣布閃婚，曾經一起擔任袁弘伴郎團的彭于晏，微博立刻被網友攻陷，要他得開始著急了，找個適合的對象結婚，面對全民催婚，彭于晏工作室今（1）日也做出回應，「不提前預設的人生，始終相信會與美好不期而遇。2月，不急啊，我們慢慢來」，表態對婚事並不著急。
記者江芷稜/綜合報導
在霍建華、劉詩詩、唐嫣等人結婚生子後，同為《仙劍奇俠傳》的演員胡歌、彭于晏，正好面臨40歲的成家壓力，情事備受注目，沒想到胡歌悶聲幹大事，默默和執行經紀人黃曦寧擦出愛火，不知不覺就完成結婚生子等大事，讓影迷嚇了一跳，網友笑稱現在壓力給到彭于晏，要他不要當「仙劍留守兒童」，趕緊找個對象脫單。
但彭于晏單身多年，遲遲沒有緋聞對象，在周遭好友都升格人夫後，顯得形單影隻，去年疫情期間無法出門閒得發慌，造型變得蓬頭垢面，幾乎讓人認不出來，每天待在家裡和網友互動，作風相當搞笑，讓粉絲頗為擔心，如今胡歌又脫離單身行列，粉絲紛紛上網對彭于晏催婚。
彭于晏工作室今曬出他在露營車上怡然自得泡咖啡的照片，並配上一句話「成功與幸福的標準見仁見智，視乎你的測量單位是什麼」，對胡歌閃婚消息顯得很淡定，表示要慢慢來，影迷笑稱「既然彭于晏不急，那我也不急了」、「還是先急一急新電影，我想看哥的作品」、「你開心就好，別的不重要」。