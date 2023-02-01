名家論壇》吳崑玉／舊瓶舊酒又如何

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但去年反民進黨的聲浪，真是因閣揆施政錯誤引爆的嗎？其實很難說。直到2022年10月底的美麗島國政民調，蘇的滿意度44.2%，不滿意度49.5%，雖然不滿意度高於滿意度，但差距不大，僅能說他的仇恨值頗高。但等到選完，11月底國政民調，蘇的滿意度下跌近5%到39.5%，不滿意度高達51.5%，這可能與敗選失望有關，同期蔡總統滿意度也掉了近4%。到12月國政民調，蘇的滿意度再跌4.8%到34.7%，不滿意度近六成(59.8%)，一個月上升8.3%。蔡的滿意度也在這一個月中暴跌7.6%並跌破四成(38.9)，不滿意度陡升9.1來到58.2%。連蔡的信任度也破功，信任度暴跌6.4%到40.5%，不信任度上升6.3%來到53.9%。真正的變化產生在12月，老蘇應辭不辭，蔡頭當斷不斷，拖延不決，民心潰散。這些數字說明，真正讓老蘇崩盤的，不全是施政問題，而是敗選後的態度問題。戀棧權位，在任何時候都得不到多數人的支持，才是最後不得不走的原因。
要說老蘇真的做錯什麼？主要就是他太霸道，太愛辯，戰狼風格得罪了太多人。而且他的私心頗重，抓人抓錢，滴水不漏。政治考量有時太多，讓人遠遠就聞出他到底想幹什麼或遮什麼爛事兒！蔡頭不想發現金，他就偏要發，這個回馬槍便讓人覺得他還是在困獸猶鬥。回過頭來說，這幾年台灣面對疫情，對應中共武統威脅，還有裴洛西來台所引發的一連串衝擊，老蘇雖非一線，但也多少與行政院有關，沒有功勞也有苦勞，他老爺如果笑臉迎人，懂得「功成而不居」，主動肯定出點子的、來幫忙的、在第一線頂住處理狀況的各級人員，很多人都會感激涕零。但他偏不，就是要臨別秋波，把所有成就都列報為自己的功勞，計較那一針一線的勳表有無遺漏，這就讓人起反感了。老子說：「生而不有，為而不恃，功成而不居；夫惟弗居，是以不去。」這話對一生積極任事的戰狼老蘇來說，是聽不進去的，所以奮戰，所以搶佔，所以最後也只能去了。
這其實是很多政治老人的通病。有了裡子，還要面子；完全執政，裡子面子都有了，便想永續執政，最好還能代代相傳。但那有人能天天過年的！尤其公務體系待久了，老想完美，老愛周延，恨透了絲毫瑕疵，丁點批評，個個退休後應該都能去鶯歌做瓷器。但是一個組織，不論企業或政府，同時要處理許多件大事，首重應是「效率」。要「效率」，就不能逃脫「80/20法則」，要能用20%的力量，達成80%的效果，另外20%慢慢一條一條來克服，不能過度追求完美。因為完美主義是快樂的殺手，在完美主義量表中，最適合當主管的是60分級的人，那些要求70%完美的人，通常只適合去當專業單幹戶，例如：律師、藝術家之類的工作。
當然，反對黨立委的抨擊，以及媒體基於生存原理的炒作，也助長了對於執政者缺失的惡感，使得上位者有時會草木皆兵，父子騎驢，不知所從。但這是個陷阱，一旦掉進這個完美主義的陷阱，就得要處處討好，專注細節，反而失掉大方向與主要事務的掌握力，結果最後該做的事沒做，一樣被罵到臭頭。許多民眾厭惡度最高的當朝政務官，多半掉進這種好名的完美主義陷阱，不斷灑錢買好感，就像用麥芽糖封神明的嘴，結果私下還是被酸到臭頭，因為人們需要的是長期的營生環境，而非短期的補貼與恩賞。
所以，既然新內閣上任了，就算人事上只能舊瓶裝舊酒，也不妨把心態與做事方法改一改，試試看抓大放小，急事緩辦，推推「80/20法則」，專注於對大多數人切身的事務，例如林右昌講的那些中小企業與麵店餅攤。新閣揆的笑臉與彈性，恰好讓他不必再當個冰冷的瓶子，轉作一個有彈性的橡木桶，養出風味獨特的威士忌，不必求快求速效，休養生息，卻能讓更多民眾有所感受。
咱們這位聖光閣揆的性格，與那個一點就爆的前任有很本質上的不同，恐怕老將軍們的打法，不一定能夠奏效。溫暖不等於軟弱，凶殘也不等於魄力，柔以克剛，弱以制強，有時效果更好。真心建議，首長們去讀讀老子，上善若水，水善利萬物而不爭；夫唯不爭，故天下莫能與之爭；天下莫弱於水，而攻堅強者莫之能勝。Be Water，也許才是對應刀光劍影時代更好的辦法。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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